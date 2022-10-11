Лига конференций
Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Слован - Базель
Главным будет Сергей Бойко
Фото: dynamo.kiev.ua
Украинская бригада арбитров будет работать на матче 4-го тура группового раунда
Главным арбитром будет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виктор Копиевский.
Напомним, что матч состоится в четверг, 13 октября, и начнется 19:45.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УАФ
Популярное сейчас
- Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
- Повреждения Ладыжинской ТЭС, Львов без света, инфраструктура в Каменском. Детали террора от рф
- Сообщается о работе ПВО и прилетах в ряде украинских городов. россияне запустили еще одну волну ракет
- Об ошибке Попова, незаслуженной критике в адрес Лунина и засуженной Барсе. Аудиомнение #169
- Евровидение 2023 - определился город, который примет конкурс
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
11.10.2022 в 19:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet