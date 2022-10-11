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Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Слован - Базель

Лига конференций
(1 голосов)

Главным будет Сергей Бойко

Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Слован - Базель

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций между словацким "Слованом" (Братислава) и швейцарским "Базелем".

Главным арбитром будет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виктор Копиевский.

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Напомним, что матч состоится в четверг, 13 октября, и начнется 19:45.

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В статье: Сергей Бойко Базель Слован (Братислава)
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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efim423 (odessa)
11.10.2022 в 19:09
арбитры это не спортсмены какого х..уя.., им сожно выезжать
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