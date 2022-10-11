Украинская бригада арбитров рассудит матч Лиги конференций Слован - Базель

Украинская бригада арбитров будет работать на матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций между словацким "Слованом" (Братислава) и швейцарским "Базелем".

Главным арбитром будет Сергей Бойко. На линиях ему помогут Виктор Матяш и Валентин Куцев. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Виктор Копиевский.

Напомним, что матч состоится в четверг, 13 октября, и начнется 19:45.