Определились лучшие и худшие игроки Днепра-1 в победном матче с Вадуцем

В четверг, 13 октября, "Днепр-1" в добавленное время вырвал победу над "Вадуцем" (2:1) в выездном матче Лиги конференций. Аналитический портал SofaScore традиционно выставил оценки участникам встречи.

Лучшими игроками в составе днепрян стали голкипер Макс Валеф и полузащитник Эдуард Сарапий, которые получили по 7.5 балла. Ниже только у форварда Артема Довбика и защитника Владимира Адамюка - 7.4. Действия автора первого гола Яниса Амаша были оценены в 7.1

Худшими футболистами оказались Фарес Балули и Руслан Бабенко. Лучшим игроком встречи стал полузащитник "Вадуца" Милан Гаич - у него 7.7 балла.

Днепр-1" после 4-х туров с 7 очками сохранил второе место в группе, при этом, сократив отставание от АЗ до двух пунктов. На 3-м месте идет "Аполлон" (4 балла), замыкает таблицу "Вадуц" (2 очка).