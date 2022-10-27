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Днепр-1 – Аполлон. 1:0. Пихаленок открывает счет – Видео

Лига конференций
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Ударом издали выходим вперед

Днепр-1 – Аполлон. 1:0. Пихаленок открывает счет – Видео

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Днепр-1" открыл счет в противостоянии с кипрским "Аполлоном" в 5-м туре Лиги конференций. Отличился Александр Пихаленок.

Точный дальний удар выводит команду вперед.

39' – Александр Пихаленок. 1:0.

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В статье: Аполлон (Кипр) СК Днепр-1 Лига конференций
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