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Днепр-1 – Аполлон. 1:0. Пихаленок открывает счет – Видео
Ударом издали выходим вперед
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Днепр-1" открыл счет в противостоянии с кипрским "Аполлоном" в 5-м туре Лиги конференций. Отличился Александр Пихаленок.
Точный дальний удар выводит команду вперед.
39' – Александр Пихаленок. 1:0.
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