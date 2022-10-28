Гол хавбека Днепра-1 претендует на лучший забитый мяч недели в Лиге конференций

Вчера, 27 октября, "СК Днепр-1" обыграл "Аполлон (1:0), благодаря чему закрепился на второй строчке в турнирной таблице квартете Е Лиги конференций.

Единственный гол в матче забил полузащитник украинской команды Александр Пихаленок, он отважился на выстрел из-за пределов штрафной площадки и под конец первого тайма пробил подкрученным залпом с левой ноги. Голкипер откровенно не ожидал такого удара и неудачно среагировал на него.

Гол Пихаленка включен в число претендентов на гол недели в Лиге конференций. Другие номинанты: Анди Диуф ("Базель"), Яри Версхарен ("Андерлехт") и Кевин Фризенбихлер (РФШ). Проголосовать за кандидатов можно, как всегда, на сайте УЕФА.