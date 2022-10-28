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Гол хавбека Днепра-1 претендует на лучший забитый мяч недели в Лиге конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Отличный удар

Гол хавбека Днепра-1 претендует на лучший забитый мяч недели в Лиге конференций

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Вчера, 27 октября, "СК Днепр-1" обыграл "Аполлон (1:0), благодаря чему закрепился на второй строчке в турнирной таблице квартете Е Лиги конференций.

Единственный гол в матче забил полузащитник украинской команды Александр Пихаленок, он отважился на выстрел из-за пределов штрафной площадки и под конец первого тайма пробил подкрученным залпом с левой ноги. Голкипер откровенно не ожидал такого удара и неудачно среагировал на него.

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Гол Пихаленка включен в число претендентов на гол недели в Лиге конференций. Другие номинанты: Анди Диуф ("Базель"), Яри Версхарен ("Андерлехт") и Кевин Фризенбихлер (РФШ). Проголосовать за кандидатов можно, как всегда, на сайте УЕФА.

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В статье: Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
УЕФА

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