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Шахтер не растит из Мудрика эгоиста, Динамо достигает футбольного дна. Аудиомнение #174

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Надеемся, чтобы дальше оттолкнуться обратно к верху…

Шахтер не растит из Мудрика эгоиста, Динамо достигает футбольного дна. Аудиомнение #174

Фото: 1) Динамо Киев; 2-3) Getty Images

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем матчи с участием "Динамо" и "Шахтера", плюс поединок "Барселоны" и "Баварии". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Обычно мы начинаем подкасты с самых свежих матчей, но не в этом случае, ведь очень хотели начать с чего-то позитивного. Индивидуальные просветы в игре "Динамо", подробный разбор выступления "Шахтера", ассиметричная схема Хави, Маркос Алонсо в центре защиты как квинтэссенция обороны "Барсы", поиск форварда для "Баварии" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:35 – "Селтик" – "Шахтер" (1:1);

14:08 – "АЕК Ларнака" – "Динамо" (3:3);

18:10 – "Барселона" – "Бавария" (0:3);

25:33 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Денис Гармаш Тарас Степаненко Бавария (Мюнхен) Криштиану Роналду Виталий Буяльский Лига чемпионов Лига Европы Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) АЕК (Ларнака) Богдан Михайличенко Лукас Тейлор Даниил Сикан Михаил Мудрик Подкаст Аудиомнение Владислав Ванат Подкасты UA-Футбол
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