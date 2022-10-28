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Шахтер не растит из Мудрика эгоиста, Динамо достигает футбольного дна. Аудиомнение #174
Надеемся, чтобы дальше оттолкнуться обратно к верху…
Фото: 1) Динамо Киев; 2-3) Getty Images
Обсуждаем матчи с участием "Динамо" и "Шахтера", плюс поединок "Барселоны" и "Баварии". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Обычно мы начинаем подкасты с самых свежих матчей, но не в этом случае, ведь очень хотели начать с чего-то позитивного. Индивидуальные просветы в игре "Динамо", подробный разбор выступления "Шахтера", ассиметричная схема Хави, Маркос Алонсо в центре защиты как квинтэссенция обороны "Барсы", поиск форварда для "Баварии" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:35 – "Селтик" – "Шахтер" (1:1);
14:08 – "АЕК Ларнака" – "Динамо" (3:3);
18:10 – "Барселона" – "Бавария" (0:3);
25:33 – Не попадайте в офсайд!
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