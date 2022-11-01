ЛК. Возможность дополнительного бонуса для Днепра-1, непростая ситуация Чехии, лобовые матчи для Норвегии, Швейцарии и Дании

На групповом этапе Лиги конференций представлены 32-е команды, которые разделены на восемь групп – по четыре команды в каждой. Победители групп выйдут в 1/8-ю финала турнира, вторые места – в раунд плей-офф (1/16-я финала), где сыграют с третьими местами Лиги Европы.

Дата всех матчей четвертого тура – ​​03.11.2022.

Группа Е

АЗ (Нидерланды) 19:45 "Днепр-1" (Украина) ;

; "Аполлон" (Кипр) 19:45 "Вадуц" (Лихтенштейн).

Очень приятно, когда ситуация беспроигрышная. "Днепр-1" может получить первое место и дополнительный балл бонуса за выход в 1/8-ю финала турнира, но уже не может потерять вторую позицию. Победа над АЗ нужна как украинской Таблице коэффициентов, так и лично "Днепру-1" для улучшения клубного рейтинга. Ведь уже сейчас ясно, что эта команда будет представлять нашу страну на евроарене и в следующем сезоне.

И чем выше будет личный рейтинг "Днепра-1" – тем больше шансов на посев и высокие корзины.

# Команда И В Н П М РМ О 1 АЗ 5 4 0 1 10-5 +5 12 2 СК Днепр-1 5 3 1 1 8-5 +3 10 3 "Аполлон" 5 1 1 3 4-7 -3 4 4 "Вадуц" 5 0 2 3 5-10 -5 2

Группа G

"Славия" (Чехия) 19:45 "Сивасспор" (Турция);

ЧФР "Клуж" (Румыния) 19:45 "Балкани" (Косово).

В будущее заглядывать нужно, но нужно также решать настоящие задачи. Одна из главных для Украины в Таблице коэффициентов – это сохранение места в топ-15 и сохранение квоты в пять еврокубковых полпредов. Большое значение в контексте этой борьбы будет иметь результат матча с участием "Славии". "Виктория" и "Словацко" уже потеряли все шансы на плей-офф, поэтому "Славия" остается последней надеждой Чехии, опережающей Украину на 0.050 балла.

"Славия" не зависит сама от себя. Даже победы над "Сивасспором" будет мало, если "Клуж" обыграет "Балкани". Кстати, другие наши конкуренты, турки, из этой группы уже точно вышли в плей-офф. Остается вопрос по одному баллу бонуса, который можно взять за первое итоговое место.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Сивасспор 5 3 1 1 10-6 +4 10 2 Клуж 5 2 1 2 4-5 -1 7 3 "Славия" 5 2 1 2 5-6 -1 7 4 Балкани 5 1 1 3 8-10 -2 4

Группа D

"Партизан" (Сербия) 22:00 "Словацко" (Чехия) ;

; "Кельн" (Германия) 22:00 "Ницца" (Франция).

О "Словацко" уже упоминалось выше – эта команда потеряла теоретические шансы на плей-офф. Но было бы хорошо, если бы "утащила" за собой и представителя Сербии. У "Партизана" есть шансы как на первое место, так и на не выход из группы. Для последнего нужно проиграть чехам и чтобы "Кельн" одолел "Ниццу".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Ницца" 5 2 2 1 6-5 +1 8 2 "Партизан" 5 2 2 1 8-6 +2 8 3 "Кёльн" 5 2 1 2 6-6 0 7 4 "Словацко" 5 1 1 3 7-10 -3 4

Группа А

"Башакшехир" (Турция) 17:30 "Харт" (Шотландия) ;

; РФШ (Латвия) 17:30 "Фиорентина" (Италия);

Как и для "Сивасспора", для другого представителя Турции в Лиге конференций вопрос в последнем туре стоит только относительно бонусного балла за первое место в группе. "Башакшехиру" нужно сыграть против "Харта" не хуже, чем "Фиорентина" сыграет против РФШ. Шансы на это немалые.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Истанбул ББ" 5 3 1 1 11-2 +9 10 2 "Фиорентина" 5 3 1 1 11-6 +5 10 3 Харт оф Мидлотиан 5 2 0 3 5-13 -8 6 4 РФШ 5 0 2 3 2-8 -6 2

Группа В

FCSB (Румыния) 22:00 "Вест Хэм" (Англия);

"Вест Хэм" (Англия); "Силькеборг" (Дания) 22:00 "Андерлехт" (Бельгия);

Лобное противостояние для Дании. Эта страна уже потеряла своего чемпиона, но может вывести в плей-офф бронзового призера. Для этого "Силькеборгу" нужно не проиграть "Андерлехту". Но для Украины полезным будет триумф как раз представителя Бельгии. Чем меньше команд из Дании в плей-офф, тем больше шансов, что эта страна не опередит нас в Таблице коэффициентов.

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Вест Хэм Юнайтед" 5 5 0 0 10-4 +6 15 2 Силькеборг 5 2 0 3 12-5 +7 6 3 "Андерлехт" 5 1 2 2 4-5 -1 5 4 ФКСБ 5 0 2 3 3-15 -12 2

Группа F

"Юргорден" (Швеция) 19:45 "Шэмрок Роверс" (Ирландия);

"Шэмрок Роверс" (Ирландия); "Гент" (Бельгия) 19:45 "Мольде" (Норвегия).

Также лобовое противостояние – теперь уже для представителя Норвегии. И снова по ту сторону поля – бельгийцы. "Генту" нужна только победа, а вот норвежцы могут играть на ничью. Вылет "Мольде" стал бы серьезным ударом для страны, которую Украина преследует в Таблице коэффициентов. Хотя в любом случае есть страховка в виде перспектив "Буде-Глимта" в Лиге Европы.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Юргорден 5 4 1 0 11-6 +5 13 2 "Мольде" 5 2 1 2 9-6 +3 7 3 Гент 5 1 2 2 6-6 0 5 4 "Шэмрок Роверс" 5 0 2 3 1-9 -8 2

Группа Н

"Пюник" (Армения) 19:45 "Базель" (Швейцария);

"Базель" (Швейцария); "Жальгирис" (Литва) 19:45 "Слован" (Словакия).

Наконец, третье лобовое противостояние с участием нашего конкурента – "Пьюник" - "Базель". Теоретически швейцарцы могут выйти из группы даже при поражении в Армении, но для этого нужно дождаться благоприятного результата параллельного матча – чтобы "Жальгирис" победил "Слован" с небольшим счетом. Но вряд ли швейцарцы воспринимают именно такой вариант. Они будут играть, чтобы не проиграть. Но ведь для Армении это уникальный шанс впервые в истории этой страны быть представленной в плей-офф!

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Слован" 5 2 2 1 7-6 +1 8 2 "Базель" 5 2 2 1 9-8 +1 8 3 "Пюник" 5 2 0 3 7-7 0 6 4 "Жальгирис" 5 1 2 2 4-6 -2 5

Остальные матчи

Группа С

"Лех" (Польша) 22:00 "Вильярреал" (Испания);

"Вильярреал" (Испания); "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) 22:00 "Аустрия" (Австрия).