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Днепр-1 в составе 21 футболиста отправился на матч против АЗ

Лига конференций
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Днепряне вылетели в Нидерланды

Днепр-1 в составе 21 футболиста отправился на матч против АЗ

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

"Днепр-1" отправился в Алкмар на заключительный матч группового раунда Лиги конференций против АЗ. В составе делегации днепрян 21 футболист, сообщает пресс-служба клуба:

  • Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак;
  • Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес;
  • Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан;
  • Форвард: Артем Довбик.

Напомним, что "Днепр-1" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций. Но окончательно все турнирные вопросы будут решены именно в последнем матче турнира - с нидерландским АЗ. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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