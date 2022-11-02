Днепр-1 в составе 21 футболиста отправился на матч против АЗ

"Днепр-1" отправился в Алкмар на заключительный матч группового раунда Лиги конференций против АЗ. В составе делегации днепрян 21 футболист, сообщает пресс-служба клуба:

Вратари: Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак;

Макс Валеф, Валерий Юрчук, Яков Кинарейкин, Владислав Рыбак; Защитники: Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес;

Никита Кононов, Владимир Адамюк, Александр Сваток, Эдуард Сарапий, Сергей Логинов, Габриэл Бузанелло, Янис Амаш, Габриэл Гомес; Полузащитники: Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан;

Руслан Бабенко, Александр Пихаленок, Валентин Рубчинский, Александр Назаренко, Игорь Когут, Алексей Гуцуляк, Владимир Танчик, Иван Чабан; Форвард: Артем Довбик.

Напомним, что "Днепр-1" гарантировал себе участие в плей-офф Лиги конференций. Но окончательно все турнирные вопросы будут решены именно в последнем матче турнира - с нидерландским АЗ. Поединок пройдет 3 ноября и начнется в 19:45 по киевскому времени.