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Стало известно, кто обслужит матч Днепра-1 с АЗ в Лиге конференций
Греческая бригада судей
Фото: scdnipro1.com.ua
УЕФА назначил бригаду арбитров на матч шестого тура группового этапа Лиги конференций АЗ - "Днепр-1".
Главным рефери выступит 37-летний грек Анастасиос Папапетру из Афин. Ассистентами на линии будут работать его соотечественники Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Обязанности четвертого судьи исполнит Андреас Гамарис.
Напомним, матч АЗ - "Днепр-1" пройдет в ближайший четверг, 3 ноября в Алкмааре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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