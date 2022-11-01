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Стало известно, кто обслужит матч Днепра-1 с АЗ в Лиге конференций

Лига конференций
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Греческая бригада судей

Стало известно, кто обслужит матч Днепра-1 с АЗ в Лиге конференций

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч шестого тура группового этапа Лиги конференций АЗ - "Днепр-1".

Главным рефери выступит 37-летний грек Анастасиос Папапетру из Афин. Ассистентами на линии будут работать его соотечественники Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Обязанности четвертого судьи исполнит Андреас Гамарис.

Напомним, матч АЗ - "Днепр-1" пройдет в ближайший четверг, 3 ноября в Алкмааре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: АЗ (Алкмаар) СК Днепр-1
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Источник:
uefa

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