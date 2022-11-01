Стало известно, кто обслужит матч Днепра-1 с АЗ в Лиге конференций

УЕФА назначил бригаду арбитров на матч шестого тура группового этапа Лиги конференций АЗ - "Днепр-1".

Главным рефери выступит 37-летний грек Анастасиос Папапетру из Афин. Ассистентами на линии будут работать его соотечественники Трифон Петропулос и Иорданис Аптосоглу. Обязанности четвертого судьи исполнит Андреас Гамарис.

Напомним, матч АЗ - "Днепр-1" пройдет в ближайший четверг, 3 ноября в Алкмааре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по киевскому времени.