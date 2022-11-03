Назаренко: Хотим доказать, что Днепр-1 является лучшей командой в этой группе

Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой группового раунда Лиги Конференций в Алкмаре против нидерландского "АЗ".

– Александр, ваша команда очень хорошо играет, несмотря на то, что происходит в Украине. Можете сказать, как вам это удается?

– Прежде всего у нас просто очень хорошая команда. Мы на каждый матч выходим с целью отдаваться игре от первой до последней минуты встречи, следуя указаниям тренерского штаба. Думаю, что у нас это неплохо получается.

– И все же, как вам удается держать фокус на игре и не сосредотачиваться на происходящем в Украине?

– Конечно, мы постоянно следим за происходящим в Украине и это действительно очень ужасно. Но у нас есть свои цели: мы показываем на футбольной арене, какой сильный народ украинцы, а своей игрой в первую очередь хотим порадовать наших болельщиков и героев с ВСУ, чтобы после наших игр они улыбались и имели хорошее настроение.

– Наверное, вы тоже самое делаете и для своего города, ведь, насколько мы поняли вы родом из Днепра?

– Да, я родился в Днепре, потому у меня двойная мотивация. Я очень счастлив, что играю за команду родного города и для меня это, можно сказать, родной клуб. И это меня очень мотивирует в каждом матче, ведь хочется обрадовать всех своих родных и близких, а также всех болельщиков, верящих в нашу команду.

– Мы понимаем, что цель вашей команды победить АЗ. Как вы планируете это сделать?

– Да, наша цель победить и доказать, что мы лучшая команда в этой группе. Мы еще будем разговаривать с тренерским штабом, как это будем делать. Надеюсь, что это у нас получится, – сказал Назаренко.

Матч 6-го тура АЗ – "Днепр-1" состоится сегодня, 3 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени.