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Назаренко: Хотим доказать, что Днепр-1 является лучшей командой в этой группе
Днепряне сыграют против нидерландского АЗ в ЛК
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции перед игрой группового раунда Лиги Конференций в Алкмаре против нидерландского "АЗ".
– Александр, ваша команда очень хорошо играет, несмотря на то, что происходит в Украине. Можете сказать, как вам это удается?
– Прежде всего у нас просто очень хорошая команда. Мы на каждый матч выходим с целью отдаваться игре от первой до последней минуты встречи, следуя указаниям тренерского штаба. Думаю, что у нас это неплохо получается.
– И все же, как вам удается держать фокус на игре и не сосредотачиваться на происходящем в Украине?
– Конечно, мы постоянно следим за происходящим в Украине и это действительно очень ужасно. Но у нас есть свои цели: мы показываем на футбольной арене, какой сильный народ украинцы, а своей игрой в первую очередь хотим порадовать наших болельщиков и героев с ВСУ, чтобы после наших игр они улыбались и имели хорошее настроение.
– Наверное, вы тоже самое делаете и для своего города, ведь, насколько мы поняли вы родом из Днепра?
– Да, я родился в Днепре, потому у меня двойная мотивация. Я очень счастлив, что играю за команду родного города и для меня это, можно сказать, родной клуб. И это меня очень мотивирует в каждом матче, ведь хочется обрадовать всех своих родных и близких, а также всех болельщиков, верящих в нашу команду.
– Мы понимаем, что цель вашей команды победить АЗ. Как вы планируете это сделать?
– Да, наша цель победить и доказать, что мы лучшая команда в этой группе. Мы еще будем разговаривать с тренерским штабом, как это будем делать. Надеюсь, что это у нас получится, – сказал Назаренко.
Матч 6-го тура АЗ – "Днепр-1" состоится сегодня, 3 ноября. Начало – в 19:45 по киевскому времени.
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