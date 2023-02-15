Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кучер: Понимаем, что АЕК – фаворит этого матча
Предматчевая пресс-конференция наставника Днепра-1
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "
– Есть ли сейчас в команде травмированные игроки?
– В целом все ребята себя хорошо чувствуют, но травмированы – это Лучкевич, Пурита, есть повреждения у Адамюка, и уже завтра в ранке мы посмотрим, сможет ли он играть. Также есть повреждения у Матарриты и он завтра не примет участие в матче.
– На ваш личный взгляд, в какой форме сейчас находится АЕК?
– Команда очень хорошо выступает на внутренней арене, за исключением последнего матча, когда 1:1 сыграли, у АЕКа было 10 или 11 побед. Так что команда сыграна, мощна и набрала хороший ход. У них есть хорошие игроки, хотя да, есть и травмированные, которые завтра не сыграют, но все равно – это очень крепкая команда, умеющая играть в футбол и получать положительный результат. Нас будет ждать очень трудная игра завтра.
– Чувствуете, что ваша команда сейчас не в такой хорошей форме, ведь у "Днепра-1" не было официальных матчей?
– Конечно, мы понимаем, что АЕК – фаворит этого матча. Соперники на ходу, у них продолжается чемпионат, в то время как у нас до сих пор перерыв и мы официальных матчей еще не проводили, а эта игра будет только первой в году. Конечно, нам будет тяжело, но мы будем отдавать все свои силы на футбольном поле, чтобы получить положительный для нас результат. Понимаем, что противостояние состоит не из одного матча, а будет еще ответная игра. Нам нужно быть хорошо сыграть и физически, и ментально.
– Насколько удобно вам было готовиться последнюю неделю здесь на Кипре?
– Конечно, приезд на Кипр был для нас плановым. Мы находились на сборе, и планировали продолжить подготовку к матчу уже на Кипре, потому что понимали, что нам здесь играть с АЕК оми от этого отталкивались. Поэтому мы и приехали через неделю, чтобы адаптироваться, хотя скажу, что климат в том месте, где мы проводили сборы примерно такой же, как и здесь.
– Есть ли игрок в составе АЕКа, которого вы хотели бы отметить?
– В команде очень много хороших футболистов. В первую очередь соперник сильный как команда. Есть такие исполнители как Дьюрчо, Густаву, Понс, Альтман – очень много хороших игроков. Не считаю, что можно выделять кого-то одного, а все они сильны в первую очередь как команда.
Популярное сейчас
- Правила касаются всех. Минай выселили из турецкой гостиницы после Шинника
- Ярмоленко отказался от переезда в Турцию - он хочет вернуться в Динамо
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО
- Бригада из Дании. Стало известно, кто рассудит матч АЕК - Днепр-1
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО