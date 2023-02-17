"Общая картина наших действий была хорошей" Тренер АЕКа - о победе над Днепром-1

Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра подвел итоги первого матча плей-офф Лиги конференций против "Днепра-1" (1:0).

"Я очень доволен результатом. Очень серьезная игра, сосредоточенная, без ошибок в защите. Мы пытались играть высоко, но это было непросто. "Днепр-1" - очень хорошая команда с качественными игроками. У нас были моменты, и мы забили со стандартного положения, в отличие от соперника.

Большое спасибо нашим болельщикам, они заслужили этот результат. Про своих футболистов ничего не скажу, кроме того, что они воины, а наш вратарь был как всегда на высоте.

Я не люблю говорить о футболистах. Предпочитаю, чтобы за меня говорили их действия. Мы играли упорно и сосредоточенно сегодня, общая картина наших действий была очень хорошей. Мы рисковали в нашей игре.

Что касается дисквалификации в Словакии, то я до сих пор не знаю, почему Артем Громов исключен из европейского списка", – рассказал Ольтра.