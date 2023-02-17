Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Общая картина наших действий была хорошей" Тренер АЕКа - о победе над Днепром-1
Клуб из Ларнаки минимально обыграл днепрян
Фото: СК Дніпро-1
Главный тренер АЕКа Хосе Луис Ольтра подвел итоги первого матча плей-офф Лиги конференций против "Днепра-1" (1:0).
"Я очень доволен результатом. Очень серьезная игра, сосредоточенная, без ошибок в защите. Мы пытались играть высоко, но это было непросто. "Днепр-1" - очень хорошая команда с качественными игроками. У нас были моменты, и мы забили со стандартного положения, в отличие от соперника.
Большое спасибо нашим болельщикам, они заслужили этот результат. Про своих футболистов ничего не скажу, кроме того, что они воины, а наш вратарь был как всегда на высоте.
Я не люблю говорить о футболистах. Предпочитаю, чтобы за меня говорили их действия. Мы играли упорно и сосредоточенно сегодня, общая картина наших действий была очень хорошей. Мы рисковали в нашей игре.
Что касается дисквалификации в Словакии, то я до сих пор не знаю, почему Артем Громов исключен из европейского списка", – рассказал Ольтра.
Напомним, ответная игра пройдет 23 февраля в Кошице (Словакия) и начнется в 19:45.
Популярное сейчас
- ЛК. АЕК (Ларнака) - Днепр-1 1:0. Гроза гремит и дальше
- АЕК - Днепр-1 | Онлайн аудио трансляция матча Лиги конференций
- Шахтер – Ренн. 2:0. Плохое пробитие пенальти все равно заканчивается голом. ВИДЕО
- АЕК Ларнака - Днепр-1: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру
- Красотка дня. Невероятная жена украинского форварда Брюгге Романа Яремчука. ФОТО