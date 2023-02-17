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Обидчик Днепра-1 – среди кандидатов на игрока недели в Лиге конференций
В список номинантов попали четыре футболиста
Фото: aek.com.cy
Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги конференций.
Одним из кандидатов на награду является футболист АЕКа Анхель Гарсия, который стал автором победного гола в ворота украинского "Днепра-1" (1:0).
Также в список номинантов попали нападающий "Фиорентины" Лука Йович (дубль в поединке с "Брагой", 4:0), египетский полузащитник "Трабзонспора" Трезеге (забил победный гол "Базелю", 1:0) и хавбек "Карабаха" Марко Янкович (отличился забитыми мячом в игре с "Гентом", 1:0).
Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги конференций можно здесь.
The nominees are in! ???? Who gets your vote? ????️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
⭐️ Luka Jović
⭐️ Trézéguet
⭐️ Marko Janković
⭐️ Angel Garcia#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
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