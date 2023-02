Обидчик Днепра-1 – среди кандидатов на игрока недели в Лиге конференций

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги конференций.

Одним из кандидатов на награду является футболист АЕКа Анхель Гарсия, который стал автором победного гола в ворота украинского "Днепра-1" (1:0).

Также в список номинантов попали нападающий "Фиорентины" Лука Йович (дубль в поединке с "Брагой", 4:0), египетский полузащитник "Трабзонспора" Трезеге (забил победный гол "Базелю", 1:0) и хавбек "Карабаха" Марко Янкович (отличился забитыми мячом в игре с "Гентом", 1:0).

Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги конференций можно здесь.

