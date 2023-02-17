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Обидчик Днепра-1 – среди кандидатов на игрока недели в Лиге конференций

Лига конференций
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В список номинантов попали четыре футболиста

Обидчик Днепра-1 – среди кандидатов на игрока недели в Лиге конференций

Фото: aek.com.cy

Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока по итогам первых матчей 1/16 финала Лиги конференций.

Одним из кандидатов на награду является футболист АЕКа Анхель Гарсия, который стал автором победного гола в ворота украинского "Днепра-1" (1:0).

Также в список номинантов попали нападающий "Фиорентины" Лука Йович (дубль в поединке с "Брагой", 4:0), египетский полузащитник "Трабзонспора" Трезеге (забил победный гол "Базелю", 1:0) и хавбек "Карабаха" Марко Янкович (отличился забитыми мячом в игре с "Гентом", 1:0).

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Проголосовать за лучшего футболиста минувшей недели Лиги конференций можно здесь.

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В статье: Трабзонспор (Трабзон) Фиорентина (Флоренция) АЕК (Ларнака) Карабах (Агдам) Лука Йович
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