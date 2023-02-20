Бланко: В ответном матче с АЕКом необходимо надежно контролировать мяч

Центральный полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко рассказал о первом матче с АЕК Ларнака (0:1) в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Напомним, аргентинец сыграл первый официальный поединок после травмы, полученной осенью.

– Доминго, какие впечатления после долгожданного выхода на поле?

– Для меня играть самое главное. Действительно, я сейчас нахожусь еще не в лучшей форме, но осталось совсем чуть-чуть набрать кондиций, чтобы находиться в оптимальном состоянии. Я очень счастлив, что после продолжительного перерыва вышел на поле, и надеюсь, что дальше теперь будет только лучше.

– Как тебе было наблюдать за первым таймом матча на Кипре со скамейки запасных?

– За период подготовки вся команда много работала, мы стали более сыгранными. Но все равно всегда есть моменты, которые нужно улучшать: стандарты, создание и реализация собственных моментов. Игра была вязкой – это одна из особенностей двухматчевых противостояний. Мы понимали, что будет тяжело, и очень жаль, что не реализовали свои моменты.

– Не было ли трудно вскоре после выхода на замену изменить позицию, перешел с фланга в центр?

– Нет, в этом никаких проблем нет, ведь у меня есть опыт игры на многих позициях. Когда выходишь на замену, главное быстро наладить дыхание. С этим все было хорошо, и я повторюсь, что для меня самое главное играть.

– Насколько справедлив результат первого матча с АЕКом?

– В футболе результат может измениться в любой момент. Если бы мы использовали один из своих шансов или не позволили забить сопернику, была бы другая история. Но мы пропустили и теперь должны играть.

– Что нужно будет сделать команде в ответном матче для прохода в следующий раунд?

– Надо с максимальной концентрацией действовать в обороне и надежно контролировать мяч, не терять его в простых ситуациях. Уверен, что нам по силам одержать необходимую победу, — рассказал Бланко.

Ответная игра пройдет 23 февраля.