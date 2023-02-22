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Днепр-1 - АЕК Ларнака: где и когда смотреть матч Лиги Конференций
Где покажут в прямом эфире матч "Днепр-1" - "АЕК" Ларнака, Лига Конференций, 23 февраля 2023
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" не сумел удачно начать 2023-й год, проиграв в первой игре 1/16 Лиги Конференций кипрскому "АЕКу". Представитель Ларнаки в этом сезоне весьма достойно показывает себя в еврокубках, параллельно с этим обыгрывая украинские команды (четыре победы и ничья в пяти играх с "Днепром-1" и "Динамо"). Да, "АЕК" не самый статус коллектив европейского футбола, но ни днепряне, ни киевляне пока не смогли подобрать к ним ключик.
0:1 на выезде - не приговор, однако Александру Кучеру придется провести серьезную работу над ошибками перед ответной игрой. Особенно, что касается атаки, ведь за 90 минут на Кипре украинская сторона почти не создала ничего опасного, а без голов, как вы наверняка знаете, победить в футболе нельзя.
Смотрите ответный матч 1/16 Лиги Конференций в четверг, 23-го февраля, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 19:45. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Днепр-1" - "АЕК" Ларнака также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Днепр-1" - "АЕК" Ларнака
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