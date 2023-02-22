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Гуцуляк: Не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем АЕку
Хавбек говорит, что многое будет зависеть от настроя
scdnipro1.com.ua
Хавбек "
"Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, таким и будет результат.
Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя", - заявил Гуцуляк.
Напомним, что матч "Днепр-1" – "АЕК" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 19:45. В первом поединке днепряне уступили со счетом 0:1.
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