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Гуцуляк: Не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем АЕку

Лига конференций
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Хавбек говорит, что многое будет зависеть от настроя

Гуцуляк: Не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем АЕку

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями от ответного поединка плей-офф раунда Лиги конференции против кипрского АЕКа.

"Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, таким и будет результат.

Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя", - заявил Гуцуляк.

Напомним, что матч "Днепр-1" – "АЕК" состоится в четверг, 22 февраля, и начнется в 19:45. В первом поединке днепряне уступили со счетом 0:1.

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В статье: АЕК (Ларнака) Алексей Гуцуляк СК Днепр-1
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Источник:
СК Дніпро-1

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