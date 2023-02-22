Гуцуляк: Не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем АЕку

Хавбек " Днепра-1 " Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями от ответного поединка плей-офф раунда Лиги конференции против кипрского АЕКа.

"Самым главным будет настрой команды. На мой взгляд, как настроимся, таким и будет результат.

Я не могу сказать, что мы в чем-то проигрываем кипрскому клубу, в каких-то футбольных качествах. Потому думаю, что все будет зависеть от нашего настроя", - заявил Гуцуляк.