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Названы четыре кандидата на звание игрока недели Лиги конференций
УЕФА выбрал претендентов на награду
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам матчей 1/4 финала Лиги конференций.
В список претендентов вошли:
- форвард "Ниццы" Терем Моффи - отметился дублем в матче против "Базеля" (2:2);
- полузащитник "Гента" Кастро-Монтес - своим голом вырвал ничью в игре с "Вест Хэмом" (1:1), точность передач - 95%;
- нападающий "Базеля" Зеки Амдуни - дважды поразил ворота "Ниццы" (2:2);
- защитник "Фиорентины" Никола Миленкович - cделал 83% точных передач в поединке с "Лехом" (4:1).
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ????— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) April 13, 2023
⭐️ Terem Moffi
⭐️ Alessio Castro-Montes
⭐️ Zeki Amdouni
⭐️ Nikola Milenković#Laufenn || #UECLPOTW || #UECL
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