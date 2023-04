Названы четыре кандидата на звание игрока недели Лиги конференций

Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам матчей 1/4 финала Лиги конференций.

В список претендентов вошли:

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

Who gets your vote? ????



⭐️ Terem Moffi

⭐️ Alessio Castro-Montes

⭐️ Zeki Amdouni

⭐️ Nikola Milenković#Laufenn || #UECLPOTW || #UECL