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Названы четыре кандидата на звание игрока недели Лиги конференций

Лига конференций
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УЕФА выбрал претендентов на награду

Названы четыре кандидата на звание игрока недели Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба УЕФА назвала четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока по итогам матчей 1/4 финала Лиги конференций.

В список претендентов вошли:

  • форвард "Ниццы" Терем Моффи - отметился дублем в матче против "Базеля" (2:2);
  • полузащитник "Гента" Кастро-Монтес - своим голом вырвал ничью в игре с "Вест Хэмом" (1:1), точность передач - 95%;
  • нападающий "Базеля" Зеки Амдуни - дважды поразил ворота "Ниццы" (2:2);
  • защитник "Фиорентины" Никола Миленкович - cделал 83% точных передач в поединке с "Лехом" (4:1).

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

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В статье: Базель Ницца Фиорентина (Флоренция) Гент Никола Миленкович
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