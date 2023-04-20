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Ницца - Базель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
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Ницца - Базель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Ницца - Базель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Для Франции "Ницца" – последний евро кубковый представитель в этом сезоне, а "Базель" – последний для Швейцарии. Обе команды сражаются не только за себя, но и за возможность для страны продлить евросезон. После первого матча ни у кого нет преимущества – 2:2. Сегодняшний козырь "Ниццы" – это возможность играть на домашнем стадионе.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч
"Ницца" 22:00 "Базель"
Трансляция – MEGOGO Футбол 5

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Трансляція матчу Ніцца - Базель
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