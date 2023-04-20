Ницца - Базель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Для Франции "Ницца" – последний евро кубковый представитель в этом сезоне, а "Базель" – последний для Швейцарии. Обе команды сражаются не только за себя, но и за возможность для страны продлить евросезон. После первого матча ни у кого нет преимущества – 2:2. Сегодняшний козырь "Ниццы" – это возможность играть на домашнем стадионе.

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Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.

ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч

"Ницца" 22:00 "Базель"

Трансляция – MEGOGO Футбол 5