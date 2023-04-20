Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ницца - Базель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Ницца - Базель: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 20.04.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Для Франции "Ницца" – последний евро кубковый представитель в этом сезоне, а "Базель" – последний для Швейцарии. Обе команды сражаются не только за себя, но и за возможность для страны продлить евросезон. После первого матча ни у кого нет преимущества – 2:2. Сегодняшний козырь "Ниццы" – это возможность играть на домашнем стадионе.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Лиги конференций состоится в четверг, 20-го апреля, в 22:00. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO. MEGOGO – официальный транслятор еврокубков в Украине.
ЛК. 1/4-я финала. Ответный матч
"Ницца" 22:00 "Базель"
Трансляция – MEGOGO Футбол 5
Популярное сейчас
- Сабо назвал своих фаворитов на пост главного тренера Динамо
- Россияне ночью атаковали Украину дронами-камикадзе – известно, сколько БПЛА врага удалось сбить
- Уверенный проход Ман Сити, миланское дерби в 1/2 и новый контракт Бензема. Главные новости за 19 апреля
- АЗ - Андерлехт. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 22:25 Зарубежные Ницца - Базель. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- 21:46 Зарубежные Базель - Ницца. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- 21:43 Зарубежные Лех - Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций