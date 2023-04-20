Камбек. АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0. Обзор матча, видео голов

"Андерлехт" победил в первом матче противостояния, но, как и ожидалось, все не пришло к простому итогу. АЗ сразу включился и очень быстро нивелировал отставание. Правда, дальше пойти не смог, дотянув до серии пенальти. Однако там психологическое преимущество было уже на стороне именно нидерландцев.

Итог: соперник "Днепра-1" по группе Лиги конференций уже в полуфинале, где сыграет с "Вест Хэмом".

1/4 финала Лиги конференций. Алкмаар. "АФАС Стадион"

"АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" - 2:0, по пенальти 4:1 (первый матч: 0:2)

Голы: Павлидис, 5 (с пенальти), 13