  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Камбек. АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0. Обзор матча, видео голов
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Камбек. АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0. Обзор матча, видео голов

Лига конференций
(1 голосов)

АЗ Алкмаар - Андерлехт ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол

Камбек. АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Андерлехт" победил в первом матче противостояния, но, как и ожидалось, все не пришло к простому итогу. АЗ сразу включился и очень быстро нивелировал отставание. Правда, дальше пойти не смог, дотянув до серии пенальти. Однако там психологическое преимущество было уже на стороне именно нидерландцев.

Итог: соперник "Днепра-1" по группе Лиги конференций уже в полуфинале, где сыграет с "Вест Хэмом".

1/4 финала Лиги конференций. Алкмаар. "АФАС Стадион"

"АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" - 2:0, по пенальти 4:1 (первый матч: 0:2)

Голы: Павлидис, 5 (с пенальти), 13

По теме
yellow-arrow
Лига конференций. Леху не хватило сил, Вест Хэм показал класс, АЗ прошел в полуфинал по пенальти (обновляется)
yellow-arrow
В шаге от чуда. Фиорентина - Лех 2:3. Обзор матча, видео голов
yellow-arrow
Ницца - Базель. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андерлехт (Брюссель) АЗ (Алкмаар)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде