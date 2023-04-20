Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбек. АЗ Алкмаар - Андерлехт 2:0. Обзор матча, видео голов
АЗ Алкмаар - Андерлехт ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 20.04.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Андерлехт" победил в первом матче противостояния, но, как и ожидалось, все не пришло к простому итогу. АЗ сразу включился и очень быстро нивелировал отставание. Правда, дальше пойти не смог, дотянув до серии пенальти. Однако там психологическое преимущество было уже на стороне именно нидерландцев.
Итог: соперник "Днепра-1" по группе Лиги конференций уже в полуфинале, где сыграет с "Вест Хэмом".
1/4 финала Лиги конференций. Алкмаар. "АФАС Стадион"
"АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" - 2:0, по пенальти 4:1 (первый матч: 0:2)
Голы: Павлидис, 5 (с пенальти), 13
Популярное сейчас
- УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
- Космическое агентство объяснило природу таинственной вспышки над Киевом во время воздушной тревоги
- Жена Ярославского сообщила о разводе с владельцем Металлиста
- Лига конференций. Фиорентина еле избежала позора, АЗ прошел в полуфинал по пенальти (обновляется)
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО