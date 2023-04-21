Лига конференций. Леху не хватило сил, Вест Хэм и АЗ подтвердили класс, Базель шокировал Ниццу

"Фиалки" прошли дальше, получив ценный урок: нельзя бросать играть при любом счете.

Да, в Познани они победили на классе 4:1, ну и что? "Лех" приехал в Италию не номер отбывать, и уже на старте один гол отыграл - Афонсу забил после неудачного выноса Венути.

Тут бы "Фиорентине" как более классной стороне добавить, но кроме картинных падений и удара выше ворот от Мандрагоры хозяева ничем не запомнились.

"Лех" же выдал в середине второго тайма фееричные 5 минут, за которые сравнял счет по сумме двух матчей, повергнув "Артемио Франки" в шок. Вельде реализовал пенальти за фол Терзича, а Собьех замкнул прострел справа от Карлстрема.

Так "Фиалки" оказались на грани пропасти. То, что им удалось собраться и ответить, избежав дополнительного времени - улыбка фортуны плюс мастерство вратаря Тераччано. Его сэйв после попытки Скораша был великолепен и решил многое.

Уже в ответной атаке Кастровильи воспользовался активной работой Гонсалеса и добил поляков, которые сегодня заслужили на аплодисменты. Есть характер у команды!

1/4 финала Лиги конференций. Флоренция. "Артемио Франки"

"Фиорентина" - "Лех" - 2:3 (первый матч: 4:1)

Голы: Соттиль, 78, Кастровильи, 90+2 - Афонсу Соуза, 7, Вельде, 65 (с пенальти), Собьех, 69

"Фиорентина": Тераччано - Венути, Миленкович (Мартинес, 46), Игор, Бираги (Терзич, 53) - Бонавентура (Кастровильи, 71), Мандрагора, Барак - Нико Гонсалес, Йович (Кабрал, 71), Соттиль (Куаме, 86)

"Лех": Беднарек - Червинский (Перейра, 31), Дагерсталь, Милич, Ребушу - Муравский (Квеквескири, 82), Карлстрем - Скораш, Афонсу Соуза (Марчвинский, 80), Вельде (Ба Луа, 80) - Собьех (Исхак, 80)

Предупреждения: Бигари, 19, Миленкович, 35, Терзич, 63, Венути, 68 - Собьех, 17, Червинский, 23, Квеквескири, 83, Скораш, 88

Тот случай, когда картина после первого матча поменялась на 180 градусов. Если в Брюсселе эффективно и с умом играл "Андерлехт", то сегодня качество было только у "АЗ".

Плюс хозяева должны благодарить за быстрый камбэк панамца Мурильо - на 5-й минуте он привез пенальти ужасным подкатом, на 13-й - не выдержал линию офсайда и позволил форвардам "АЗ" выбежать в быстрый отрыв.

"Андерлехт" на это все не реагировал никак, играя без опасных моментов. Алкмаару мог дожимать его за 90 минут, но сказались травма лучшего бомбардира Павлидиса и неидеальная форма - лишь 1 победа в 5 последних матчах.

Поэтому "АЗ" играл аккуратно. На 84-й минуте Керкеш мощно пальнул в штангу, но в остальном команды как будто еще на 50-й минуте согласились на серию пенальти. В экстра-таймах лишь Одгард один раз попытался забить, но и то испортил офсайд. Невозможная нудятина.

И ладно "АЗ" - они знали, что Мэтт Райан - большой умелец по части пенальти, но зачем затягивал "Андерлехт"? Гости подошли к серии настолько перепуганными, что даже их опытнейший капитан Вертонген не сумел забить. Итог был предрешен уже после первых двух ударов. И кто скажет после увиденного сегодня, что это несправедливо?

1/4 финала Лиги конференций. Алкмаар. "АФАС Стадион"

"АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" - 2:0, по пенальти 4:1 (первый матч: 0:2)

Голы: Павлидис, 5 (с пенальти, 13

"АЗ": Райан - Сугавара, Беукема, Хацидиакос, Керкеш (де Витт, 101) - Класи, Рейндерс - Одгард (Михайлович, 113), Мейнанс (Базур, 113), ван Бредероде (Мердинк, 101) - Павлидис (Лахдо, 46)

"Андерлехт": Вербрюгген - Мурильо (Сарделла, 62), Дебаст, Вертонген - Ндиай - Дрейер, Диавара (Капа, 111), Рафаэлов (Стрейкенс, 76), Ашимеру (Арнстад, 90), Амусу - Слимани (Ангуло, 106)

Предупреждения: Рейндерс, 29, Павлидис, 40, Керкеш, 60, Мейнанс, 80, Класи, 114 - Диавара, 32, Амусу, 55

Здесь тотальный разгром. "Гент" выглядел адекватно только пока сидел в глубокой защите.

Домашние 1:1 давали бельгийцам такую возможность, плюс они открыли счет своим единственным ударом в створ ворот - помогла обрезка "Молотобойцев" возле своей штрафной.

Впрочем, уже на 37-й минуте Антонио после углового продавил защитника и забил в ответ.

Ну, а со старта второго тайма началось избиение. Перекладина от Соучека, штанга от Антонио, куча опасных атак и полное непонимание "Гента", как им противостоять, вылились в гол Пакета с пенальти - бразилец ударил точно в девятку.

После этого выбора у гостей не осталось - пришлось раскрываться. Сами они не создали ничего стоящего, а вот Деклан Райс и все тот же Антонио по разу идеально сбегали в быстрые отрывы - их голы вы еще увидите в разнообразных нарезках самых ярких моментов.

С такой игрой "Вест Хэм" - очевидный фаворит всей Лиги конференций. При этом в АПЛ они опережают зону вылета всего на 4 очка. Как?!

1/4 финала Лиги конференций. Лондон. "Лондон Стэдиум"

"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (с пенальти), Райс, 59 - Кейперс, 26

"Вест Хэм": Ареоля - Цоуфал, Зума (Керер, 69), Агер, Палмьери - Соучек, Райс (Даунс, 69) - Боуэн (Корне, 78), Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 78) - Антонио (Ингс, 70)

"Гент": Руф - Пентковский, Окуму, Фортуна - Самуаз, Кумс, де Сарт (Оджиджа-Офоэ, 70), Кастро-Монтес (Фофана, 84) - Хонг (Депуатр, 70) - Орбан (Тиссудали, 70), Кейперс (Годо, 84)

Предупреждение: Орбан, 18

А здесь имеем сенсацию. "Ницца", конечно, не гранд европейского футбола, но после гостевых 2:2 ее шансы были выше.

"Орлята" вроде бы начали как надо - забили два гола еще до 10-й минуты. Мяч Будауи судьи отменили, а вот гол Лаборда был вполне легален - ему предшествовала широкая, размашистая атака.

Чего не хватило "Ницце"? Наверное, смелости. "Базель" изо всех сил вязал игру, разрывал ее на фрагменты, и неопытная в Европе команда Дидье Дигара поддалась. К 80-й минуты команды на двоих нанесли 3 (!) удара в створ ворот.

Ну, а затем внезапно пальнул с 12 метров подзабытый Жан-Кевин Огюстен - и команды пошли на дополнительное время.

Разочарованию трибун не было предела. В начале экстра-таймов Пепе мог их развеселить, но не убежал от защитника, имея три метра гандикапа. А что "Базель"? Он сегодня такое не прощал. Банальный навес - и Адамс идеально головой отправил мяч под штангу.

В общем, было ощущение, что роттен-блау играли собраннее. Пока Рэмзи без помех пробивал в небо из центра штрафной, гости вгрызались в каждый мяч, держали структуру, включали взаимовыручку. Просто не команда, а открытие текущей Лиги конференций; их проход справедлив.

1/4 финала Лиги конференций. Ницца. "Альянц Ривьера"

"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)

Голы: Лаборд, 9 - Огюстен, 86, Адамс, 98

"Ницца": Шмайхель - Ндайишимийе (Белахьян, 116), Тодибо, Данте - Менди, Рэмзи, Будауи (Браими, 87), Тюрам, Бар (Амрауи, 73) - Лаборд, Моффи (Пепе, 73)

"Базель": Хитц - Адамс, Пельмар, Ланг - Джака (Эссиам, 106) - Ндойе (Финк, 120), Диуф, Бюргер (Огюстен, 72), Миллар (Калафьори, 72) - Зекири (Малес, 83), Амдуни

Предупреждения: Данте, 38, Будауи, 56, Рэмси, 90+4, Пепе, 90+6, Тюрам, 105+1 - Ндойе, 32, Ланг, 115