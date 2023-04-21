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Лига конференций. Леху не хватило сил, Вест Хэм и АЗ подтвердили класс, Базель шокировал Ниццу
Камбэки - главный тренд дня
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA
"Фиалки" прошли дальше, получив ценный урок: нельзя бросать играть при любом счете.
Да, в Познани они победили на классе 4:1, ну и что? "Лех" приехал в Италию не номер отбывать, и уже на старте один гол отыграл - Афонсу забил после неудачного выноса Венути.
Тут бы "Фиорентине" как более классной стороне добавить, но кроме картинных падений и удара выше ворот от Мандрагоры хозяева ничем не запомнились.
"Лех" же выдал в середине второго тайма фееричные 5 минут, за которые сравнял счет по сумме двух матчей, повергнув "Артемио Франки" в шок. Вельде реализовал пенальти за фол Терзича, а Собьех замкнул прострел справа от Карлстрема.
Так "Фиалки" оказались на грани пропасти. То, что им удалось собраться и ответить, избежав дополнительного времени - улыбка фортуны плюс мастерство вратаря Тераччано. Его сэйв после попытки Скораша был великолепен и решил многое.
Уже в ответной атаке Кастровильи воспользовался активной работой Гонсалеса и добил поляков, которые сегодня заслужили на аплодисменты. Есть характер у команды!
1/4 финала Лиги конференций. Флоренция. "Артемио Франки"
"Фиорентина" - "Лех" - 2:3 (первый матч: 4:1)
Голы: Соттиль, 78, Кастровильи, 90+2 - Афонсу Соуза, 7, Вельде, 65 (с пенальти), Собьех, 69
"Фиорентина": Тераччано - Венути, Миленкович (Мартинес, 46), Игор, Бираги (Терзич, 53) - Бонавентура (Кастровильи, 71), Мандрагора, Барак - Нико Гонсалес, Йович (Кабрал, 71), Соттиль (Куаме, 86)
"Лех": Беднарек - Червинский (Перейра, 31), Дагерсталь, Милич, Ребушу - Муравский (Квеквескири, 82), Карлстрем - Скораш, Афонсу Соуза (Марчвинский, 80), Вельде (Ба Луа, 80) - Собьех (Исхак, 80)
Предупреждения: Бигари, 19, Миленкович, 35, Терзич, 63, Венути, 68 - Собьех, 17, Червинский, 23, Квеквескири, 83, Скораш, 88
Тот случай, когда картина после первого матча поменялась на 180 градусов. Если в Брюсселе эффективно и с умом играл "Андерлехт", то сегодня качество было только у "АЗ".
Плюс хозяева должны благодарить за быстрый камбэк панамца Мурильо - на 5-й минуте он привез пенальти ужасным подкатом, на 13-й - не выдержал линию офсайда и позволил форвардам "АЗ" выбежать в быстрый отрыв.
"Андерлехт" на это все не реагировал никак, играя без опасных моментов. Алкмаару мог дожимать его за 90 минут, но сказались травма лучшего бомбардира Павлидиса и неидеальная форма - лишь 1 победа в 5 последних матчах.
Поэтому "АЗ" играл аккуратно. На 84-й минуте Керкеш мощно пальнул в штангу, но в остальном команды как будто еще на 50-й минуте согласились на серию пенальти. В экстра-таймах лишь Одгард один раз попытался забить, но и то испортил офсайд. Невозможная нудятина.
И ладно "АЗ" - они знали, что Мэтт Райан - большой умелец по части пенальти, но зачем затягивал "Андерлехт"? Гости подошли к серии настолько перепуганными, что даже их опытнейший капитан Вертонген не сумел забить. Итог был предрешен уже после первых двух ударов. И кто скажет после увиденного сегодня, что это несправедливо?
1/4 финала Лиги конференций. Алкмаар. "АФАС Стадион"
"АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" - 2:0, по пенальти 4:1 (первый матч: 0:2)
Голы: Павлидис, 5 (с пенальти, 13
"АЗ": Райан - Сугавара, Беукема, Хацидиакос, Керкеш (де Витт, 101) - Класи, Рейндерс - Одгард (Михайлович, 113), Мейнанс (Базур, 113), ван Бредероде (Мердинк, 101) - Павлидис (Лахдо, 46)
"Андерлехт": Вербрюгген - Мурильо (Сарделла, 62), Дебаст, Вертонген - Ндиай - Дрейер, Диавара (Капа, 111), Рафаэлов (Стрейкенс, 76), Ашимеру (Арнстад, 90), Амусу - Слимани (Ангуло, 106)
Предупреждения: Рейндерс, 29, Павлидис, 40, Керкеш, 60, Мейнанс, 80, Класи, 114 - Диавара, 32, Амусу, 55
Здесь тотальный разгром. "Гент" выглядел адекватно только пока сидел в глубокой защите.
Домашние 1:1 давали бельгийцам такую возможность, плюс они открыли счет своим единственным ударом в створ ворот - помогла обрезка "Молотобойцев" возле своей штрафной.
Впрочем, уже на 37-й минуте Антонио после углового продавил защитника и забил в ответ.
Ну, а со старта второго тайма началось избиение. Перекладина от Соучека, штанга от Антонио, куча опасных атак и полное непонимание "Гента", как им противостоять, вылились в гол Пакета с пенальти - бразилец ударил точно в девятку.
После этого выбора у гостей не осталось - пришлось раскрываться. Сами они не создали ничего стоящего, а вот Деклан Райс и все тот же Антонио по разу идеально сбегали в быстрые отрывы - их голы вы еще увидите в разнообразных нарезках самых ярких моментов.
С такой игрой "Вест Хэм" - очевидный фаворит всей Лиги конференций. При этом в АПЛ они опережают зону вылета всего на 4 очка. Как?!
1/4 финала Лиги конференций. Лондон. "Лондон Стэдиум"
"Вест Хэм" - "Гент" - 4:1 (первый матч - 1:1)
Голы: Антонио, 37, 63, Лукас Пакета, 55 (с пенальти), Райс, 59 - Кейперс, 26
"Вест Хэм": Ареоля - Цоуфал, Зума (Керер, 69), Агер, Палмьери - Соучек, Райс (Даунс, 69) - Боуэн (Корне, 78), Лукас Пакета, Бенрахма (Форнальс, 78) - Антонио (Ингс, 70)
"Гент": Руф - Пентковский, Окуму, Фортуна - Самуаз, Кумс, де Сарт (Оджиджа-Офоэ, 70), Кастро-Монтес (Фофана, 84) - Хонг (Депуатр, 70) - Орбан (Тиссудали, 70), Кейперс (Годо, 84)
Предупреждение: Орбан, 18
А здесь имеем сенсацию. "Ницца", конечно, не гранд европейского футбола, но после гостевых 2:2 ее шансы были выше.
"Орлята" вроде бы начали как надо - забили два гола еще до 10-й минуты. Мяч Будауи судьи отменили, а вот гол Лаборда был вполне легален - ему предшествовала широкая, размашистая атака.
Чего не хватило "Ницце"? Наверное, смелости. "Базель" изо всех сил вязал игру, разрывал ее на фрагменты, и неопытная в Европе команда Дидье Дигара поддалась. К 80-й минуты команды на двоих нанесли 3 (!) удара в створ ворот.
Ну, а затем внезапно пальнул с 12 метров подзабытый Жан-Кевин Огюстен - и команды пошли на дополнительное время.
Разочарованию трибун не было предела. В начале экстра-таймов Пепе мог их развеселить, но не убежал от защитника, имея три метра гандикапа. А что "Базель"? Он сегодня такое не прощал. Банальный навес - и Адамс идеально головой отправил мяч под штангу.
В общем, было ощущение, что роттен-блау играли собраннее. Пока Рэмзи без помех пробивал в небо из центра штрафной, гости вгрызались в каждый мяч, держали структуру, включали взаимовыручку. Просто не команда, а открытие текущей Лиги конференций; их проход справедлив.
1/4 финала Лиги конференций. Ницца. "Альянц Ривьера"
"Ницца" - "Базель" - 1:2 (первый матч - 2:2)
Голы: Лаборд, 9 - Огюстен, 86, Адамс, 98
"Ницца": Шмайхель - Ндайишимийе (Белахьян, 116), Тодибо, Данте - Менди, Рэмзи, Будауи (Браими, 87), Тюрам, Бар (Амрауи, 73) - Лаборд, Моффи (Пепе, 73)
"Базель": Хитц - Адамс, Пельмар, Ланг - Джака (Эссиам, 106) - Ндойе (Финк, 120), Диуф, Бюргер (Огюстен, 72), Миллар (Калафьори, 72) - Зекири (Малес, 83), Амдуни
Предупреждения: Данте, 38, Будауи, 56, Рэмси, 90+4, Пепе, 90+6, Тюрам, 105+1 - Ндойе, 32, Ланг, 115
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