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Лига конференций. Стали известны все полуфиналисты и пары соперников

Лига конференций
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Обошлось почти без неожиданностей

Лига конференций. Стали известны все полуфиналисты и пары соперников

Фото: uefa.com

Новина українською

Сегодня, 20 апреля, состоялись ответные матч 1/4 финала Лиги конференций.

По их результатам в полуфинал турнира вышли АЗ (Нидерланды), Фиорентина (Италия), Вест Хэм (Англия), Базель (Швейцария).

Уже известны и полуфинальные пары соперников.

За выход в финал поспорят:

Фиорентина – Базель

Вест Хэм – АЗ

Первые полуфинальніе матчи состоятся 11 мая, ответные – 18 мая.

Финал турнира пройдет 7 июня в Праге.

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В статье: Базель Фиорентина (Флоренция) АЗ (Алкмаар) Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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