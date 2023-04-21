Лига конференций
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Лига конференций. Стали известны все полуфиналисты и пары соперников
Обошлось почти без неожиданностей
Фото: uefa.com
Сегодня, 20 апреля, состоялись ответные матч 1/4 финала
По их результатам в полуфинал турнира вышли АЗ (Нидерланды), Фиорентина (Италия), Вест Хэм (Англия), Базель (Швейцария).
Уже известны и полуфинальные пары соперников.
За выход в финал поспорят:
Фиорентина – Базель
Вест Хэм – АЗ
Первые полуфинальніе матчи состоятся 11 мая, ответные – 18 мая.
Финал турнира пройдет 7 июня в Праге.
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