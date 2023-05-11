Фиорентина - Базель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Фиорентина" проводит сильный сезон и сегодня имеет возможность облегчить себе путь в финал Лиги конференций. В апреле команда Винченцо Итальяно посыпалась и её результаты ухудшились, но команда все ещё борется за два трофея: Лигу конференций и Кубок Италии. "Фиалки" не могут одержать победу два матча подряд, тогда как "Базель" уступил "Цюриху" (0:2) в последнем матче.

Домашние трибуны должны обеспечить преимущество для "фиалок". Ответный матч пройдет 18-го мая.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига конференций. Полуфинал

11 мая. Начало в 22:00

"Фиорентина" - "Базель"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол