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Фиорентина - Базель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига конференций
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Прямая LIVE-трансляция матча Лиги конференций

Фиорентина - Базель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/acffiorentina

Новина українською

"Фиорентина" проводит сильный сезон и сегодня имеет возможность облегчить себе путь в финал Лиги конференций. В апреле команда Винченцо Итальяно посыпалась и её результаты ухудшились, но команда все ещё борется за два трофея: Лигу конференций и Кубок Италии. "Фиалки" не могут одержать победу два матча подряд, тогда как "Базель" уступил "Цюриху" (0:2) в последнем матче.

Домашние трибуны должны обеспечить преимущество для "фиалок". Ответный матч пройдет 18-го мая.

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Лига конференций. Полуфинал
11 мая. Начало в 22:00
"Фиорентина" - "Базель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Базель Фиорентина (Флоренция) Лига конференций
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