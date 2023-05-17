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АЗ - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Лига конференций
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций

АЗ - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Похоже, "Вест Хэм" уже удовлетворился местом в нижней части таблицы чемпионата Англии и готов сконцентрироваться на победе в еврокубке. Первую дуэль с "АЗ" лондонцы выиграли 2:1: на гол алкмарца Райндерса в первом тайме "молотобойцы" после перерыва ответили точными ударами Бенрахма и Антонио. Сейчас преимущество "АЗ" будет в своем поле, где команда редко отпускает кого-то. Этой весной не проиграть здесь удалось только роттердамской "Спарте" и "Херенвену". Станет ли "Вест Хэм" в один ряд с этими командами и продолжит свой путь в Лиге конференций?

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Лига конференций. Полуфинал. Ответный матч
18 мая. Начало в 22:00
"АЗ" - "Вест Хэм"
Первый матч – 1:2
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: АЗ (Алкмаар) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) смотреть футбол онлайн
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