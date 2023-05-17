Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АЗ - Вест Хэм: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги конференций
Getty Images / Global Images Ukraine
Похоже, "Вест Хэм" уже удовлетворился местом в нижней части таблицы чемпионата Англии и готов сконцентрироваться на победе в еврокубке. Первую дуэль с "АЗ" лондонцы выиграли 2:1: на гол алкмарца Райндерса в первом тайме "молотобойцы" после перерыва ответили точными ударами Бенрахма и Антонио. Сейчас преимущество "АЗ" будет в своем поле, где команда редко отпускает кого-то. Этой весной не проиграть здесь удалось только роттердамской "Спарте" и "Херенвену". Станет ли "Вест Хэм" в один ряд с этими командами и продолжит свой путь в Лиге конференций?
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Лига конференций. Полуфинал. Ответный матч
18 мая. Начало в 22:00
"АЗ" - "Вест Хэм"
Первый матч – 1:2
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Реал Мадрид. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов на 17.05.2023
- Клуб Второй лиги может получить новое название
- Интер вышел в финал ЛЧ, форварда Динамо наказали за сексизм, УПЛ хотят расширить. Главные новости за 16 мая
- Конфликт в Фиорентине. Йович и Терзич принесли извинения тренеру за критику
- Красотка дня. Обворожительная жена героя чемпионата мира из Севильи. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО