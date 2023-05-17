Базель - Фиорентина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Фиорентина" получала немало положительных отзывов в течение текущего сезона. Однако в последнее время игра коллектива Винченцо Итальяно не сверкает. Даже из еврокубков против кризисного по своим меркам "Базеля" флорентийцы могут вылететь. Первая полуфинальная дуэль завершилась в пользу швейцарцев, одержавших победу на Апеннинском полуострове 2:1 и теперь попытаются защитить на глазах собственных болельщиков это преимущество. "Фиалки" уже показывали, что способны мобилизоваться в нужный момент: на предыдущей стадии "Фиорентина" по ходу ответного матча с познаньским "Лехом" также проигрывала, однако смогла забить спасительный гол, позволивший завершить двухматчевую дуэль в свою пользу.

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Лига конференций. Полуфинал. Ответный матч

18 мая. Начало в 22:00

"Базель" - "Фиорентина"

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