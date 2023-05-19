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Итальянский экспресс. Базель – Фиорентина 1:3 ОТ. Видео голов, обзор матча
Базель - Фиорентина ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.05.2023 ⋇ Лига конференций на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Базель" как можно лучше проявил себя в этой Лиге конференций. В чемпионате Швейцарии команда идет на низком шестом месте, а в еврокубке едва не вышла в финал. Не хватило немного терпения. "Базель" проигрывал, отыгрался, но пропустил решающий гол в конце овертаймов.
Италия будет представлена в каждом из трех европейских финалов. А "Фиорентина" вошла в историю, став первой командой с участием в финалах четырех разных еврокубков (КЕЧ, КОК, КУЕФА, ЛК).
Лига конференций, 1/2 финала
Ответный матч (первый поединок – 2:1)
"Сент-Джейкоб Парк" (Базель)
Главный арбитр: Хосе Мартинес Санчес (Испания)
"Базель" (Базель, Швейцария) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) 1:3
Голы: Амдуни 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9
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