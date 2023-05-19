Итальянский экспресс. Базель – Фиорентина 1:3 ОТ. Видео голов, обзор матча

"Базель" как можно лучше проявил себя в этой Лиге конференций. В чемпионате Швейцарии команда идет на низком шестом месте, а в еврокубке едва не вышла в финал. Не хватило немного терпения. "Базель" проигрывал, отыгрался, но пропустил решающий гол в конце овертаймов.

Италия будет представлена в каждом из трех европейских финалов. А "Фиорентина" вошла в историю, став первой командой с участием в финалах четырех разных еврокубков (КЕЧ, КОК, КУЕФА, ЛК).

Лига конференций, 1/2 финала

Ответный матч (первый поединок – 2:1)

"Сент-Джейкоб Парк" (Базель)

Главный арбитр: Хосе Мартинес Санчес (Испания)

"Базель" (Базель, Швейцария) - "Фиорентина" (Флоренция, Италия) 1:3

Голы: Амдуни 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9