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Ультрас АЗ атаковали фанатов Вест Хэма и семьи футболистов молотобойцев после поражения в ЛК
Клуб принес извинения
Фото: twitter.com/WestHam
Ультрас "АЗ" атаковали болельщиков "Вест Хэма" после вылета в полуфинале Лиги конференций. После финального свистка группа фанатов перебларась через ограждения и направилась в сектор, где находились семьи футболистов английской команды.
Стюарды не смогли остановить агрессивно настроеных болельщиков нидерландской команды. Ультрас начали кидать в болельщиков пиротехникой и завязалось несколько драк. Помешать им пытались игроки и фанаты английской команды.
В клубе отреагировали на выходку своих ультрас и выпустили заявление:
"К сожалению, мы не можем использовать слово "болельщики" по отношению к этим людям.
Все надеялись на исторический европейский матч, но он превратился в кромешную тьму из-за событий, произошедших после финального свистка арбитра.
Это превратилось в ночь, о которой стыдно думать. Не из-за сыгранного футбольного матча, а из-за поведения некоторых зрителей.
То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб искренне приносит извинения «Вест Хэму» и тысячам порядочных болельщиков АЗ, которые также пострадали от неправомерного поведения.
АЗ – цивилизованный клуб, в котором спортивное мастерство, нормы и ценности имеют первостепенное значение.
Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер", – говорится в сообщении.
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