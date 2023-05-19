Ультрас АЗ атаковали фанатов Вест Хэма и семьи футболистов молотобойцев после поражения в ЛК

Ультрас "АЗ" атаковали болельщиков "Вест Хэма" после вылета в полуфинале Лиги конференций. После финального свистка группа фанатов перебларась через ограждения и направилась в сектор, где находились семьи футболистов английской команды.

Стюарды не смогли остановить агрессивно настроеных болельщиков нидерландской команды. Ультрас начали кидать в болельщиков пиротехникой и завязалось несколько драк. Помешать им пытались игроки и фанаты английской команды.

В клубе отреагировали на выходку своих ультрас и выпустили заявление:

"К сожалению, мы не можем использовать слово "болельщики" по отношению к этим людям. Все надеялись на исторический европейский матч, но он превратился в кромешную тьму из-за событий, произошедших после финального свистка арбитра.

Это превратилось в ночь, о которой стыдно думать. Не из-за сыгранного футбольного матча, а из-за поведения некоторых зрителей.

То, что произошло, выходит за все рамки. Клуб искренне приносит извинения «Вест Хэму» и тысячам порядочных болельщиков АЗ, которые также пострадали от неправомерного поведения.

АЗ – цивилизованный клуб, в котором спортивное мастерство, нормы и ценности имеют первостепенное значение.

Клуб сделает все возможное вместе с соответствующими властями для выявления этих лиц и принятия соответствующих мер", – говорится в сообщении.