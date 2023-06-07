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Веселье после злости. От Фиорентины веселее на душе

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Экспрессивный владелец, вдумчивый тренер

Веселье после злости. От Фиорентины веселее на душе

Getty Images/Global Images Ukraine

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

24 мая "Фиорентина" играла в финале Кубка Италии. Проиграла, но играла лучше "Интера". Что вселяет в неё надежду сегодня в финале Лиги Конференций против "Вест Хэма". Одна из "семи сестер" Серии А вернулась после тяжелых лет. В предыдущем сезоне была седьмой, теперь, несмотря на плохое начало сезона и крайне интенсивную концовку, зацепила восьмое место в лиге и два финала. Она хочет громко заявить о возвращении первым трофеем за 22 года.

Шкаф злости, а не трофеев

Флоренция - волшебное имя, от одного звука которого становится веселее на душе. Город Ренессанса, Данте, Петрарки, Микеланджело, Леонардо Да Винчи, Рафаэля, Донателло, Боккаччо, Галилея, Макиавелли, семьи Медичи. В рейтинге Forbes он был признан красивейшим городом в мире. Даже был столицей Италии в 1865-71 годах. Впрочем, где-то там и остался, и его мэр Дарио Нарделла боится, что, как и Венеция, станет "пластиковым", "просто музеем".

Одно все же оживляет его. Страсть к "Фиорентине". Пожалуй, в Италии лишь в Неаполе страсть к своему клубу более бурная. Болельщики "фиалок" - одни из наиболее красочных в Италии, о команде в городе говорят постоянно. Даже слишком много, поскольку все считают своим долгом посоветовать функционерам, тренерам, игрокам. Особенно - бывшие звезды команды. Справиться с таким давлением и найти тишину трудно.

Потому клуб известен именами, а не достижениями. От имен Роберто Баджо, Габриэля Батистуты, Руя Кошты, Энрико Кьезы, Франческо Тольдо, Луки Тони, Мохамеда Салаха всегда веселее на душе, как и тренеров Нерео Рокко, Свена-Йорана Эрикссона, Клаудио Раньери, Джованни Трапаттони, Роберто Манчини, Дино Дзоффа и даже Фатиха Терима. Но достижений - два Скудетто, шесть Кубков Италии, один Суперкубок и Кубок Кубков. В 2023-ем году он в двух финалах впервые с 1961-го.

В 2001-ом году молодой тогда тренер Манчини за уши вытащил команду к Кубку Италии.

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Почему за уши? Потому что через год команда вылетела из Серии А, и клуб объявил о банкротстве.

С тех пор были красивые каденции Чезаре Пранделли и Винченцо Монтеллы с яркой веселой игрой. С финалом Кубка Италии, 1/8 финала Лиги Чемпионов, дважды полуфиналом Лиги Европы/Кубка УЕФА. Но без трофеев. А выше четвертого места в лиге она не поднималась. В сезоне 2018/19 спаслась от вылета лишь в последнем туре, благодаря "странной" нулевке с "Дженоа".

Пранделли вернулся в сезоне 2020/21, но уже через несколько месяцев завершил тренерскую карьеру, ссылаясь на депрессию. А кончина капитана Давиде Астори в марте 2018-го от остановки сердца в день матча против "Удинезе" потрясла клуб до основания.

Главной эмоцией болельщиков в последние годы была злость. На владельцев - семью Делла Валле, желавшую забирать, а не вкладывать, ведшую мутные игры с агентами, выбрасывавшую из клуба влиятельных тренеров и игроков. И на своих же звезд, уходящих в ненавистный "Ювентус". Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Душан Влахович. В свое время они чуть не разгромили весь город из-за такого же ухода Баджо. Похоже, на этот раз лишь коронавирус помешал.

Калабриец и американец

С 2019-го года клубом владеет Рокко Коммиссо. 73-летний aмериканец, но уроженец Калабрии, в США сделал блестящую карьеру. Бывший менеджер Pfizer и Morgan Chase стоит более семи миллиардов долларов, которые большей частью заработал на проведении кабельного телевидения и интернета в труднодоступные районы. "Впервые я провел коммуникации в Риджкрест, Калифорния. Это посреди пустоты. На карте идет Риджкрест, а сразу за ним - смерть".

На контрасте с Делла Валле его встречали восторженно. Овациями, цветами, даже парадами. Он радовался как ребенок, обещал клубу трофеи. Но уже через год вынужден был говорить: "Год назад я был Богом, а теперь - Аттила". Команде по-прежнему угрожал вылет, за 17 месяцев сменились четыре тренера. А еще Коммиссо пожелал разрушить легендарный стадион "Артемио Франки".

Теперь он уже не собирается. Заявляет, что не даст на перестройку стадиона ни цента. Что его цель - не отбить вложенные в клуб 340 миллионов евро (170 - покупка, 80 - покрытие долгов, 90 - стоимость новой тренировочной базы), а просто помочь родной Италии и виду спорта, которым занимался еще в США в университете. Тогда он даже был на пробах в Олимпийскую команду.

"Вся эта дерьмовая бюрократия в Италии сводит меня с ума. Или агенты, которые требуют сотни миллионов евро. За что? Какую работу они делают? Наш стадион - самая дерьмовая вещь в истории. Но мне не дали его перестроить. Какая у него история? Два Скудетто за 90 лет? Чем больше я здесь, с этим сумасшедшим спортом, тем больше понимаю, насколько он дерьмовый.

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Стадион - мой наибольший провал. В Америке я не встречался с мэрами городов, а здесь без них невозможно ничего сделать. Политика и бюрократия разрушают Италию. В Америке общественные деньги часто тратятся на постройку стадионов, а инвесторы в них не облагаются налогом. В Италии нужны разрешение и участие муниципалитета, региона, страны и даже Евросоюза. В Америке ничего этого не требуется".

Проблемы возникли и с тренировочной базой. Оказалось, что на участке расположена усадьба 18-го века, которую нельзя сносить. Там даже нельзя строить здания выше ее. Пришлось вместо пары многоэтажек строить кучу мелких зданий с подземными этажами. Теряя ещё 20 миллионов евро и время. Также затем нашли остатки стены римского времени, и в том районе строить вообще нельзя.

Рокко постоянно воюет с чиновниками, агентами, другими клубами. Даже представил ФИФА план из десяти пунктов по ограничению влияния агентов, регулированию их коммиссионных, зарплат игроков. И пригласил на семинар агентов, чиновников УЕФА и даже местных чиновников с целью представить им план. Он желает изменить всю структуру футбола.

Он и его друг владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис были единственными, кто протестовал против соглашения с Налоговой о расписывании полмиллиарда евро неуплаченных налогов клубами Серии А на 23 года. Считая, что это дает приз, награду злостным должникам. Уверяет, что у его клуба долгов никогда не будет. Заявлял, что "Ювентус" "украл" у него игроков благодаря финансовым махинациям, что туринцы, "Интер" и "Барселона" применяют "грязные трюки".

Веселье и скамейка

И все же в итоге наладилось. База Виола Парк близка к открытию. Там 12 полей, два стадиона, тренажёрные залы, школа, бассейн и даже церковь. Коммиссо собирается зарабатывать и на концертах, празднествах. На реконструкцию "Франки" в итоге выделили 135 миллионов. Для полной нужно ещё 55, но можно начинать. Команда прекратила менять тренеров как перчатки и отпустила седых ветеранов Кальехона, Рибери, Касереса, Валеро.

Там сейчас нет звёзд. Кроме архитектора полуфиналиста Чемпионата Мира сборной Марокко Софьяна Амрабата. Зарплаты игроков составляют лишь 70 миллионов евро (да и при годовом доходе клуба в 85 это много). Но есть много добротных игроков. И много андердогов.

Терраччьяно и Игор пришли из команд, которые вылетели, капитан и чемпион Европы Бираги вернулся из "Интера", бывший любимец болельщиков "Милана" Бонавентура здесь. Талантливый сербский защитник Миленкович. Йович, купленный мадридским "Реалом" в 2019-ом году за 63 миллиона, был отпущен во Флоренцию бесплатно, лишь с небольшими бонусами и условием половины прибыли от последующей продажи.

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С другой стороны, Коммиссо не стал пользоваться войной, а честно заплатил "Шахтеру" 15 миллионов евро за Додо. Выложил столько же за вингера Иконе и форварда Кабрала, 24 за вингера Гонсалеса. Причем всех их рассчитывает развить и затем выгодно продать. При этом по трансферам за годы каденции он в плюсе. Благодаря продажам Кьезы и Влаховича.

Скамейка "Фиорентины" - наиболее приближенная по силе к первому составу среди всех команд Серии А. Потому Винченцо Итальяно может спокойно проводить ротацию. Девять-десять игроков он и менял несколько раз в апреле-мае. Что позволило сберечь силы. Из 16-ти последних голов во всех турнирах пять забил Гонсалес (то есть лидер есть), но остальные - целых восемь игроков.

Сам Итальяно - находка. Летом 2021-го Коммиссо уже подписал Дженнаро Гаттузо, но через 23 дня уволил его. Заявляя, что тот требовал приводить лишь игроков агента Жорже Мендеша и за большие суммы. Винченцо пришлось некрасиво выдирать из "Специи", с которой и дебютировал в Серии А в 2019-ом, но игра стоила свеч. Он привил команде красивый, смелый, наглый атакующий футбол с высоким прессингом, постоянным доминированием.

В сезоне 2022/23 в Серии А "Фиорентина" третья по ударам и по воротам, и в створ, вторая по владению мячом. По "кроссам" в штрафную вторая. В Лиге Конференций (без Квалификации) она забила на девять мячей больше, чем любой другой - 36 в 14-ти матчах. По ударам по воротам за матч - первая в турнире с большим отрывом (18.2 - 14.3). Первая по близости ударов к воротам. То есть заходит в штрафную.

Она играет в пас, не рассчитывая на дриблинг, старается играть вертикально и быстро достигнуть удара по воротам. А когда теряет мяч - сразу же бросается в прессинг. По фолам за матч в ЛК она вторая!

Она начала ничьей дома с "Ригой" и 0:3 в Стамбуле от "Башакшехир", но затем вынесла этих двоих, "Хартс", "Брагу", "Сивасспор", "Лех" (шесть разгромов в целом). Против последнего чуть не потеряла 4:1, но вытащила. "Базелю" проиграла дома, но в гостях вытащила на 129-ой минуте.

Не удивляет, что Итальяно вызывает интерес "Ювентуса" и "Наполи". Он уже даже не будущая, а почти нынешняя звезда тренерского цеха Италии.

В случае победы сегодня команда останется в истории, а Коммиссо сдержит обещание. Как признается, раньше, чем сам ожидал. Но даже если проиграет - продолжит развиваться и радовать глаз. От "фиалок" веселее на душе уже сейчас. "Мы - большая семья, а игроки - мои дети. Потому я так часто обнимаю всех. Я часто сдерживаю слезы лишь потому что президент".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Серия А Фиорентина (Флоренция) Рокко Комиссо Лига конференций Винченцо Итальяно
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