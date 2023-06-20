Старые знакомые Днепра-1 и Ворсклы, разная экзотика. Сформировались пары первого квалификационного раунда ЛК

Во вторник, 20-го июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре приняли участие 62 команды, разделенные по принципу посева: 31 сеяная и 31 не сеяная.

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Также были сформированы мини-группы, а уже из них – игровые пары команд. Всего 31.

Победители двухраундовых противостояний пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Результаты жеребьевки:

Сутьеска (Черногория) – Космос (Сан-Марино);

Бальзан (Мальта) – Домжале (Словения);

Вадуц (Лихтенштейн) – Неман (Беларусь);

Арарат-Армения (Армения) – Эгнатия (Албания);

Торпедо (Кутаиси, Грузия) – Сараево (Босния и Герцеговина);

Алашкерт (Армения) – Арсенал Тиват (Черногория);

Железничар (Босния и Герцеговина) – Динамо (Минск, Беларусь);

Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Зимбру (Молдова);

Марибор (Словения) – Биркиркара (Мальта);

Тирана (Албания) – Динамо (Батуми, Грузия);

Дандолк (Ирландия) – Мегпис (Гибралтар);

Викингур (Фарерские острова) – Интер Эскальдес (Андорра);

Прогресс (Люксембург) – Гилани (Косово);

Линфилд (Северная Ирландия) – Влазния (Албания);

Акюрейри (Исландия) – Коннас Кэй (Уэльс);

Шкендия (Северная Македония) – Хейверфордвест Каунти (Уэльс);

Хака (Финляндия) – Крузейдерс (Северная Ирландия);

ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Дерри Сити (Ирландия);

Рига (Латвия) – Викингур (Исландия);

Жилина (Словакия) – Левадия (Эстония);

Пьюник (Армения) – Транс (Эстония);

Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова);

Тобол (Казахстан) – Хонка (Финляндия);

ДАК (Словакия) – Дила (Грузия);

Македония ГП (Северная Македония) – РФШ (Латвия);

Дукаджини (Косово) – Европа (Гибралтар);

Пеннибонт (Уэльс) – Санта Колома (Андорра);

Хегельман (Литва) – Шкупи (Северная Македония);

Дюдделанж (Люксембург) – Сент-Патрикс (Ирландия);

Б36 (Фарерские острова) – Пайде (Эстония);

Гзира (Мальта) – Гленторан (Северная Ирландия).

Матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 13-е и 20-е июля.