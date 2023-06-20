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Старые знакомые Днепра-1 и Ворсклы, разная экзотика. Сформировались пары первого квалификационного раунда ЛК

Лига конференций
(1 голосов)

62 команды

Старые знакомые Днепра-1 и Ворсклы, разная экзотика. Сформировались пары первого квалификационного раунда ЛК

Фото: uefa.com

UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 20-го июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре приняли участие 62 команды, разделенные по принципу посева: 31 сеяная и 31 не сеяная.

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Также были сформированы мини-группы, а уже из них – игровые пары команд. Всего 31.

Победители двухраундовых противостояний пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.

Результаты жеребьевки:

  • Сутьеска (Черногория) – Космос (Сан-Марино);
  • Бальзан (Мальта) – Домжале (Словения);
  • Вадуц (Лихтенштейн) – Неман (Беларусь);
  • Арарат-Армения (Армения) – Эгнатия (Албания);
  • Торпедо (Кутаиси, Грузия) – Сараево (Босния и Герцеговина);
  • Алашкерт (Армения) – Арсенал Тиват (Черногория);
  • Железничар (Босния и Герцеговина) – Динамо (Минск, Беларусь);
  • Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Зимбру (Молдова);
  • Марибор (Словения) – Биркиркара (Мальта);
  • Тирана (Албания) – Динамо (Батуми, Грузия);
  • Дандолк (Ирландия) – Мегпис (Гибралтар);
  • Викингур (Фарерские острова) – Интер Эскальдес (Андорра);
  • Прогресс (Люксембург) – Гилани (Косово);
  • Линфилд (Северная Ирландия) – Влазния (Албания);
  • Акюрейри (Исландия) – Коннас Кэй (Уэльс);
  • Шкендия (Северная Македония) – Хейверфордвест Каунти (Уэльс);
  • Хака (Финляндия) – Крузейдерс (Северная Ирландия);
  • ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Дерри Сити (Ирландия);
  • Рига (Латвия) – Викингур (Исландия);
  • Жилина (Словакия) – Левадия (Эстония);
  • Пьюник (Армения) – Транс (Эстония);
  • Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова);
  • Тобол (Казахстан) – Хонка (Финляндия);
  • ДАК (Словакия) – Дила (Грузия);
  • Македония ГП (Северная Македония) – РФШ (Латвия);
  • Дукаджини (Косово) – Европа (Гибралтар);
  • Пеннибонт (Уэльс) – Санта Колома (Андорра);
  • Хегельман (Литва) – Шкупи (Северная Македония);
  • Дюдделанж (Люксембург) – Сент-Патрикс (Ирландия);
  • Б36 (Фарерские острова) – Пайде (Эстония);
  • Гзира (Мальта) – Гленторан (Северная Ирландия).

Матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 13-е и 20-е июля.

Читайте такжеПри участии Динамо, Астаны, Карабаха и других. Известны пары первого раунда отбора Лиги Чемпионов

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