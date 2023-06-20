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Старые знакомые Днепра-1 и Ворсклы, разная экзотика. Сформировались пары первого квалификационного раунда ЛК
62 команды
Фото: uefa.com
Во вторник, 20-го июня, в Ньоне состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги конференций. В процедуре приняли участие 62 команды, разделенные по принципу посева: 31 сеяная и 31 не сеяная.
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Также были сформированы мини-группы, а уже из них – игровые пары команд. Всего 31.
Победители двухраундовых противостояний пройдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций; проигравшие попрощаются с еврокубками.
- Сутьеска (Черногория) – Космос (Сан-Марино);
- Бальзан (Мальта) – Домжале (Словения);
- Вадуц (Лихтенштейн) – Неман (Беларусь);
- Арарат-Армения (Армения) – Эгнатия (Албания);
- Торпедо (Кутаиси, Грузия) – Сараево (Босния и Герцеговина);
- Алашкерт (Армения) – Арсенал Тиват (Черногория);
- Железничар (Босния и Герцеговина) – Динамо (Минск, Беларусь);
- Ла-Фиорита (Сан-Марино) – Зимбру (Молдова);
- Марибор (Словения) – Биркиркара (Мальта);
- Тирана (Албания) – Динамо (Батуми, Грузия);
- Дандолк (Ирландия) – Мегпис (Гибралтар);
- Викингур (Фарерские острова) – Интер Эскальдес (Андорра);
- Прогресс (Люксембург) – Гилани (Косово);
- Линфилд (Северная Ирландия) – Влазния (Албания);
- Акюрейри (Исландия) – Коннас Кэй (Уэльс);
- Шкендия (Северная Македония) – Хейверфордвест Каунти (Уэльс);
- Хака (Финляндия) – Крузейдерс (Северная Ирландия);
- ХБ Торсхавн (Фарерские острова) – Дерри Сити (Ирландия);
- Рига (Латвия) – Викингур (Исландия);
- Жилина (Словакия) – Левадия (Эстония);
- Пьюник (Армения) – Транс (Эстония);
- Паневежис (Литва) – Милсами (Молдова);
- Тобол (Казахстан) – Хонка (Финляндия);
- ДАК (Словакия) – Дила (Грузия);
- Македония ГП (Северная Македония) – РФШ (Латвия);
- Дукаджини (Косово) – Европа (Гибралтар);
- Пеннибонт (Уэльс) – Санта Колома (Андорра);
- Хегельман (Литва) – Шкупи (Северная Македония);
- Дюдделанж (Люксембург) – Сент-Патрикс (Ирландия);
- Б36 (Фарерские острова) – Пайде (Эстония);
- Гзира (Мальта) – Гленторан (Северная Ирландия).
Матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций запланированы на 13-е и 20-е июля.
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