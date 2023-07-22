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Произошли изменения в списке потенциальных соперников Динамо в Лиге конференций. Жеребьевка уже через два дня
Известно, кто может достаться киевлянам
фото - ФК Динамо Київ
Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. А это значит, что сформировались все пары второго круга отбора. Эти пары вместе с командами, стартующими в турнире непосредственного с третьего раунда квалификации, формируют список участников жеребьевки. Среди них будет и киевское "Динамо".
Благодаря высокому личному рейтингу, четвертая команда Украины попала в посев при жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. То есть играть придется с соперником из категории не сеяных. В списке потенциальных соперников по сравнению с первоочередным вариантом произошли изменения, ведь некоторые команды вылетели в первом раунде отбора и дальше не фигурируют.
Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) / "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
- "Хиберниан" (Шотландия) / "Интер Эскальдес" (Андорра);
- "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) / "Актобе" (Казахстан);
- "Сутьеска" (Черногория) / "Санта Колома" (Андорра);
- "Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ауда" (Латвия);
- "Марибор" (Словения) / "Дифферданж" (Люксембург);
- "Арис" (Греция) / "Арарат-Армения" (Армения);
- "Алашкерт" (Армения) / "Дебрецен" (Венгрия);
- "Нефтчи" (Азербайджан) / "Железничар" (Босния и Герцеговина);
- "Дандолк" (Ирландия) / "Акурейри" (Исландия);
- "Осиек" (Хорватия) / "Залаэгерсег" (Венгрия);
- "Дюделанж" (Люксембург) / "Гзира" (Мальта);
- "Пюник" (Армения) / "Кальмар" (Швеция);
- КуПС (Финляндия) / "Дерри Сити" (Ирландия);
- "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Погонь" (Польша);
- "Омония" (Кипр) / "Габала" (Азербайджан);
- "Рига" (Латвия) / "Кечкемет" (Венгрия);
- "Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина);
- "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);
- РФШ (Латвия) / "Сабах" (Азербайджан);
- "Норшелланн" (Дания);
- "Хайдук" (Хорватия);
- "Бранн" (Норвегия);
- "Хартс" (Шотландия).
Жеребьевка состоится в понедельник, 24 июля, в 15:00.
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