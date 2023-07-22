Произошли изменения в списке потенциальных соперников Динамо в Лиге конференций. Жеребьевка уже через два дня

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. А это значит, что сформировались все пары второго круга отбора. Эти пары вместе с командами, стартующими в турнире непосредственного с третьего раунда квалификации, формируют список участников жеребьевки. Среди них будет и киевское "Динамо".

Благодаря высокому личному рейтингу, четвертая команда Украины попала в посев при жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. То есть играть придется с соперником из категории не сеяных. В списке потенциальных соперников по сравнению с первоочередным вариантом произошли изменения, ведь некоторые команды вылетели в первом раунде отбора и дальше не фигурируют.

Все нюансы борьбы Украины в Таблице коэффициентов и посев украинских команд в режиме Live в Telegram UA-Football

Список потенциальных соперников "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций:

"Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) / "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);

"Хиберниан" (Шотландия) / "Интер Эскальдес" (Андорра);

"Торпедо" (Кутаиси, Грузия) / "Актобе" (Казахстан);

"Сутьеска" (Черногория) / "Санта Колома" (Андорра);

"Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ауда" (Латвия);

"Марибор" (Словения) / "Дифферданж" (Люксембург);

"Арис" (Греция) / "Арарат-Армения" (Армения);

"Алашкерт" (Армения) / "Дебрецен" (Венгрия);

"Нефтчи" (Азербайджан) / "Железничар" (Босния и Герцеговина);

"Дандолк" (Ирландия) / "Акурейри" (Исландия);

"Осиек" (Хорватия) / "Залаэгерсег" (Венгрия);

"Дюделанж" (Люксембург) / "Гзира" (Мальта);

"Пюник" (Армения) / "Кальмар" (Швеция);

КуПС (Финляндия) / "Дерри Сити" (Ирландия);

"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Погонь" (Польша);

"Омония" (Кипр) / "Габала" (Азербайджан);

"Рига" (Латвия) / "Кечкемет" (Венгрия);

"Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина);

"Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);

РФШ (Латвия) / "Сабах" (Азербайджан);

"Норшелланн" (Дания);

"Хайдук" (Хорватия);

"Бранн" (Норвегия);

"Хартс" (Шотландия).

Жеребьевка состоится в понедельник, 24 июля, в 15:00.