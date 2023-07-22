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Произошли изменения в списке потенциальных соперников Динамо в Лиге конференций. Жеребьевка уже через два дня

Лига конференций
(1 голосов)

Известно, кто может достаться киевлянам

Произошли изменения в списке потенциальных соперников Динамо в Лиге конференций. Жеребьевка уже через два дня

фото - ФК Динамо Київ

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. А это значит, что сформировались все пары второго круга отбора. Эти пары вместе с командами, стартующими в турнире непосредственного с третьего раунда квалификации, формируют список участников жеребьевки. Среди них будет и киевское "Динамо".

Благодаря высокому личному рейтингу, четвертая команда Украины попала в посев при жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги конференций. То есть играть придется с соперником из категории не сеяных. В списке потенциальных соперников по сравнению с первоочередным вариантом произошли изменения, ведь некоторые команды вылетели в первом раунде отбора и дальше не фигурируют.

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Список потенциальных соперников "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги конференций:

  • "Б36 Торсхавн" (Фарерские острова) / "Хейверфордвест Каунти" (Уэльс);
  • "Хиберниан" (Шотландия) / "Интер Эскальдес" (Андорра);
  • "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) / "Актобе" (Казахстан);
  • "Сутьеска" (Черногория) / "Санта Колома" (Андорра);
  • "Спартак" (Трнава, Словакия) / "Ауда" (Латвия);
  • "Марибор" (Словения) / "Дифферданж" (Люксембург);
  • "Арис" (Греция) / "Арарат-Армения" (Армения);
  • "Алашкерт" (Армения) / "Дебрецен" (Венгрия);
  • "Нефтчи" (Азербайджан) / "Железничар" (Босния и Герцеговина);
  • "Дандолк" (Ирландия) / "Акурейри" (Исландия);
  • "Осиек" (Хорватия) / "Залаэгерсег" (Венгрия);
  • "Дюделанж" (Люксембург) / "Гзира" (Мальта);
  • "Пюник" (Армения) / "Кальмар" (Швеция);
  • КуПС (Финляндия) / "Дерри Сити" (Ирландия);
  • "Линфилд" (Северная Ирландия) / "Погонь" (Польша);
  • "Омония" (Кипр) / "Габала" (Азербайджан);
  • "Рига" (Латвия) / "Кечкемет" (Венгрия);
  • "Аустрия" (Австрия) / "Борац" (Босния и Герцеговина);
  • "Шкупи" (Северная Македония) / "Левски" (Болгария);
  • РФШ (Латвия) / "Сабах" (Азербайджан);
  • "Норшелланн" (Дания);
  • "Хайдук" (Хорватия);
  • "Бранн" (Норвегия);
  • "Хартс" (Шотландия).

Жеребьевка состоится в понедельник, 24 июля, в 15:00.

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В статье: Динамо (Киев) Третий квалификационный раунд Лига конференций
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