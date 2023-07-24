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Украинская бригада арбитров обслужит еврокубковый матч в Косово
Главным рефери выступит Денис Шурман
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
На первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Балкани" (Косово) - "Ларне" (Северная Ирландия) будет работать украинская судейская бригада.
Главным арбитром выступит Денис Шурман. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Дмитрий Запороженко. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Дмитрий Панчишин.
Отметим, что поединок состоится 25 июля и начнется в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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