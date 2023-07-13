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Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео

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Также в другом эпизоде был назначен пенальти

Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео

Фото з відкритих джерел

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов словацкий "Слован" принимал дебютанта турнира из Люксембурга "Свифт" (Эсперанж). Игра закончилась вничью 1:1.

Примечательно, что эту игру судила бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Его помощниками были Андрей Скрипка и Александр Беркут, четвертый арбитр – Денис Шурман. Также на матче работал ВАР, за который отвечал поляк Павел Пскит.

Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео - изображение 1

На 20-й минуте Виктор Копиевский после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота "Слована". Решение выглядит адекватным – бывший представитель УПЛ Джаба Канкава сзади ударил по бедру Брайана Нувье.

А вот в конце первого тайма (на пятой компенсированной минуте) Копиевский решил удалить ветерана словацкого футбола Юрая Куцку. Вот это решение выглядит очень странным.

Сложно сказать, что именно в том эпизоде зафиксировали судьи: отмашку, толчок соперника и как следствие – неспортивное поведение? Весь второй тайм "Слован" провел в меньшинстве и не имел игрового преимущества над соперником.

Ответный матч состоится через неделю.

Скриншот - uefa.com; видео - телеканал "Sport 1"

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В статье: Мирослав Ступар Сергей Шебек
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