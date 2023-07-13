Украинский судья удалил игрока Слована в матче ЛЧ против люксембуржцев. Решение – очень странное. Видео
Также в другом эпизоде был назначен пенальти
Фото з відкритих джерел
В матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов словацкий "Слован" принимал дебютанта турнира из Люксембурга "Свифт" (Эсперанж). Игра закончилась вничью 1:1.
Примечательно, что эту игру судила бригада арбитров во главе с Виктором Копиевским. Его помощниками были Андрей Скрипка и Александр Беркут, четвертый арбитр – Денис Шурман. Также на матче работал ВАР, за который отвечал поляк Павел Пскит.
На 20-й минуте Виктор Копиевский после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота "Слована". Решение выглядит адекватным – бывший представитель УПЛ Джаба Канкава сзади ударил по бедру Брайана Нувье.
А вот в конце первого тайма (на пятой компенсированной минуте) Копиевский решил удалить ветерана словацкого футбола Юрая Куцку. Вот это решение выглядит очень странным.
Сложно сказать, что именно в том эпизоде зафиксировали судьи: отмашку, толчок соперника и как следствие – неспортивное поведение? Весь второй тайм "Слован" провел в меньшинстве и не имел игрового преимущества над соперником.
Ответный матч состоится через неделю.
Скриншот - uefa.com; видео - телеканал "Sport 1"
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