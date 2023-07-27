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Украинец забил украинской команде. Дила открыла счет в матче с Ворсклой
Ворскла пропустина на 57-й минуте
vorskla.com.ua
Ворскла играет свой первый, условно домашний матч квалификации
Первый тайм был равным и голы команд не забили, а вот после перерыва Дила вышла вперед.
Украинец Ковталюк на 57-й минуте после флангового паса выиграл борьбу и пробил в ближний угол. 1:0, Дила повела в счете.
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