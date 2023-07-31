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Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги конференций

Лига конференций
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Игра состоится 3 августа

Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги конференций

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Украинская судейская бригада будет работать на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Витория" (Португалия) - "Целе" (Словения).

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козык.

Напомним, поединок состоится в четверг, 3 августа. Начало - в 22:15. Первая игра завершилась победой португальского клуба со счетом 4:3.

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В статье: Витория (Гимарайнш) Виктор Копиевский ФК Целе
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Источник:
УАФ

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