Украинская бригада арбитров получила назначение на матч Лиги конференций

Украинская судейская бригада будет работать на ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций "Витория" (Португалия) - "Целе" (Словения).

Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Семен Шлончак и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Ярослав Козык.

Напомним, поединок состоится в четверг, 3 августа. Начало - в 22:15. Первая игра завершилась победой португальского клуба со счетом 4:3.