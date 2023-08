Лига конференций. Позор Базеля в Казахстане, Маркович помог андоррцам, вылет еще пяти украинцев

Сегодня, 3 августа, проходят завершающие матчи 2-го раунда квалификации Лиги конференций. Победители пар выйдут в 3-й раунд; проигравшие - покинут еврокубки.

Украину на этой стадии представляет полтавская "Ворскла" - у нее в соперниках грузинская "Дила". Они сыграют в следующем временном слоте - ближе к ночи.

Вот это сенсация! Невероятно! Полуфиналист минувшего розыгрыша ЛК на сей раз даже до группы не добрался!

Решающим для "Базеля" стало домашнее поражение недельной давности. Сегодня швейцарцы попытались вернуть время вспять, забили дважды, но затем их добил довольно спорный пенальти, назначенный сербом Милошем Милановичем. "Тобол" с него забил гол, после чего выровнял игру и достоял до финального свистка.

Наш Евгений Шахов за казахов не играл. Он перебрался в команду только неделю назад и пока вне заявки.

"Тобол" (Казахстан) - "Базель" (Швейцария) - 1:2 (первый матч - 3:1)

Голы: Дебле, 43 (с пенальти) - Каде, 26, Огюстен, 32 (с пенальти)

Пока главный камбэк дня. Гордых андоррцев не сломили выездные 0:2 - и, что удивительно, помог им в этом украинец. Воспитанник "Карпат" Андрей Маркович не только на своей номинальной позиции в защите преуспел, но и сделал ассист на первый гол, с которого все и началось!

"Санта-Колома" (Андорра) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 0:2)

Голы: Мурело, 35, Ньерга, 71, Гарридо, 96

Статусная победа для армян. Проиграв дома, "Кальмар" попытался владеть инициативой в Ереване, но тщетно - хозяева на контратаках вдвое чаще били в створ ворот; их победа справедлива.

За "Пюник" полный матч отыграл в тройке центрбеков наш Антон Братков. Также тренирует команду Эгише Мелиякн, да и автор первого гола Артак Дашян начинал в донецком "Металлурге". В общем, все не чужие люди.

"Пюник" (Армения) - "Кальмар" (Швеция) - 2:1 (первый матч - 2:1)

Голы: Дашян, 75, Арутюнян, 77 - Райович, 88

Одна из самых односторонних пар дня. Трнавский "Спартак" спешит в групповой раунд, а "Ауда" - скажем так, набралась опыта. Он латышам нужен - до этого сезона латвийский клуб в еврокубки вообще не выходил.

"Спартак Трнава" (Словакия) - "Ауда" (Латвия) - 4:1 (первый матч - 1:1)

Голы: Даниэль, 36, Дьюричин, 38, Штетина, 45+1, Прохазка, 75 - Ачол, 88

Пришлось помучиться израильтянам, но в итоге лидер чемпионата Литвы таки на лопатках. Здесь отмечаем вылет из еврокубков в составе "Пеневежиса" украинцев Романа Мирошника и Артема Щедрого - оба сегодня вышли на замену, но погоды не сделали.

"Пеневежис" (Литва) - "Хапоэль Беер-Шева" (Израиль) - 1:1 (первый матч - 0:1)

Голы: Мбо, 79 - Витор, 53

Здесь интрига умерла еще на 33-й минуте, когда за вторую желтую карточку поле покинул хавбек гостей Зюзинс. В меньшинстве, да еще и имея 0:2 после первой игры, у латышей не было шансов. Касательно хозяев, то за них 20 минут отбегал уроженец Мукачево Анатолий Нуриев, вернувшийся на историческую родину.

"Сабах" (Азербайджан) - "Рига" (Латвия) - 2:1 (первый матч - 2:0)

Голы: Микельс, 77, Апех, 90+4 - Икауниекс, 67

"Кауно" и в домашнем чемпионате идет лишь 5-м, что уж говорить про соперничество с одним из крупнейших клубов Польши. По игре - вообще без шансов.

Вместе с литовцами еврокубки покинул украинский защитник Андрей Карватский - он сегодня отбегал ровно тайм.

"Кауно Жальгирис" (Литва) - "Лех" (Польша) - 1:2 (первый матч - 1:3)

Голы: Узела, 90+4 - Марчвинский, 14, Ба Луа, 90+2

Казахи сделали такой задел в первом матче, что грузинам изначально было трудно. Ну, а пропущенный гол и удаление окончательно подбили итог.

Да-да, гол за "Торпедо" забил экс-горняк Гиорги Арабидзе - было дело, ему давали большие авансы, но в итоге грузин не оправдал ни один. Только и остается, что рассчитывать на рикошеты в Казахстане.

"Актобе" (Казахстан) - "Торпедо Кутаиси" (Грузия) - 1:2 (первый матч - 4:1)

Голы: Самородов, 31 - Арабидзе, 58, Бугридзе, 66

Качество на нуле, так хоть веселье устроим - так, видимо, подумали финны и ирландцы, и подарили шоу. Для "Дерри", к слову, это эпохальная победа - ранее клуб только раз преодолевал 2-й раунд квалификации еврокубка, было это еще в 2009 году.

КуПС (Финляндия) - "Дерри Сити" (Ирландия) - 3:3 (первый матч - 1:2)

Голы: Туоминен, 24, Саволайнен, 44, 58 - Каванах, 13, Дьялло, 55, Даффи, 69

"Погонь" последнее время обзавелась богатым инвестором - в команде появились греки, португальцы, шведы, хорваты; даже сын Златко Заховича Лука приехал. Североирландцы против такого интернационала показали максимум - на большее у них нет ресурсов.

"Погонь" (Польша) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:2 (первый матч - 5:2)

Голы: Кулурис, 49, Вальквист, 57, Бичахчян, 75 - Малгрю, 16, Макклин, 51

Если выездное поражение с пропущенным в последней атаке голом могло кому-то показаться несправедливым, то держите добавку - "Хамрун" обыграли Тбилиси и на его поле! Даже удаление на 46-й минуте не помогло "Динамо".

Ну, а если вам интересно, почему так, просто взгляните на гол Дюрановича и дыры в защите грузин. Тут, как говорится, no comments.

