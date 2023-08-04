Вместо Ворсклы теперь Динамо. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛК

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары третьего квалификационного раунда. В общей сложности 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В квалификации есть два пути: основной и путь чемпионов.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Основной путь:

"Аданадемирспор" (Турция) – "Осиек" (Хорватия);

АЕК (Ларнака, Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);

"Арис" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина) ;

Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Риека" (Хорватия);

"Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан);

"Брюгге" (Бельгия) – "Акурейри" (Исландия);

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Пюник" (Армения);

"Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта);

"Гент" (Бельгия) – "Погонь" (Польша);

"Дила" (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр);

"Легия" (Польша) – "Аустрия" (Австрия);

"Лех" (Польша) – "Спартак" (Словакия);

"Омония" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания);

"Рапид" (Австрия) – "Дебрецен" (Венгрия);

"Русенборг" (Норвегия) – "Хартс" (Шотландия);

"Сабах" (Азербайджан) – "Партизан" (Сербия);

"Санта Колома" (Андорра) – АЗ (Нидерланды);

FCSB (Румыния) – "Норшелланн" (Дания);

"Твенте" (Нидерланды) – "Рига" (Латвия);

"Тобол" (Казахстан) – "Дерри Сити" (Ирландия);

"Фенербахче" (Турция) – "Марибор" (Словения);

"Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Левски" (Болгария);

"Хиберниан" (Шотландия) – "Люцерн" (Швейцария);

"Целье" (Словения) – "Неман" (Беларусь);

"Сепси" (Румыния) – "Актобе" (Казахстан);

"Ароука" (Португалия) – "Бранн" (Норвегия);

"Хайдук" (Хорватия) – ПАОК (Греция).

Путь чемпионов:

"Балкани" (Косово) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);

"Валмиера" (Латвия) – "Партизани" (Албания);

"Струга" (Северная Македония) – "Свифт" (Люксембург);

"Фарул" (Румыния) – "Флора" (Эстония);

"Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Ференцварош" (Венгрия).

Матчи состоятся 10 и 17 августа 2023 года.