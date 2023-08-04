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Вместо Ворсклы теперь Динамо. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛК
Украина не сумела провести одну из своих команд через второй круг отбора
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose
Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары третьего квалификационного раунда. В общей сложности 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В квалификации есть два пути: основной и путь чемпионов.
Все пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций
Основной путь:
- "Аданадемирспор" (Турция) – "Осиек" (Хорватия);
- АЕК (Ларнака, Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
- "Арис" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина);
- Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Риека" (Хорватия);
- "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан);
- "Брюгге" (Бельгия) – "Акурейри" (Исландия);
- "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Пюник" (Армения);
- "Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта);
- "Гент" (Бельгия) – "Погонь" (Польша);
- "Дила" (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр);
- "Легия" (Польша) – "Аустрия" (Австрия);
- "Лех" (Польша) – "Спартак" (Словакия);
- "Омония" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания);
- "Рапид" (Австрия) – "Дебрецен" (Венгрия);
- "Русенборг" (Норвегия) – "Хартс" (Шотландия);
- "Сабах" (Азербайджан) – "Партизан" (Сербия);
- "Санта Колома" (Андорра) – АЗ (Нидерланды);
- FCSB (Румыния) – "Норшелланн" (Дания);
- "Твенте" (Нидерланды) – "Рига" (Латвия);
- "Тобол" (Казахстан) – "Дерри Сити" (Ирландия);
- "Фенербахче" (Турция) – "Марибор" (Словения);
- "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Левски" (Болгария);
- "Хиберниан" (Шотландия) – "Люцерн" (Швейцария);
- "Целье" (Словения) – "Неман" (Беларусь);
- "Сепси" (Румыния) – "Актобе" (Казахстан);
- "Ароука" (Португалия) – "Бранн" (Норвегия);
- "Хайдук" (Хорватия) – ПАОК (Греция).
Путь чемпионов:
- "Балкани" (Косово) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
- "Валмиера" (Латвия) – "Партизани" (Албания);
- "Струга" (Северная Македония) – "Свифт" (Люксембург);
- "Фарул" (Румыния) – "Флора" (Эстония);
- "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Ференцварош" (Венгрия).
Матчи состоятся 10 и 17 августа 2023 года.
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