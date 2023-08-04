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Вместо Ворсклы теперь Динамо. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛК

Лига конференций
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Украина не сумела провести одну из своих команд через второй круг отбора

Вместо Ворсклы теперь Динамо. Определились все пары третьего квалификационного раунда ЛК

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Clive Rose

UA-Футбол
Новина українською

Состоялись все матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций. Это значит, что сформировались все пары третьего квалификационного раунда. В общей сложности 64 команды, разделенные на 32 игровых противостояния. В квалификации есть два пути: основной и путь чемпионов.

Все пары третьего квалификационного раунда Лиги конференций

Основной путь:

  • "Аданадемирспор" (Турция) – "Осиек" (Хорватия);
  • АЕК (Ларнака, Кипр) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль);
  • "Арис" (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина);
  • Б36 Торсхавн (Фарерские острова) – "Риека" (Хорватия);
  • "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан);
  • "Брюгге" (Бельгия) – "Акурейри" (Исландия);
  • "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Пюник" (Армения);
  • "Виктория" (Чехия) - "Гзира" (Мальта);
  • "Гент" (Бельгия) – "Погонь" (Польша);
  • "Дила" (Грузия) – АПОЭЛ (Кипр);
  • "Легия" (Польша) – "Аустрия" (Австрия);
  • "Лех" (Польша) – "Спартак" (Словакия);
  • "Омония" (Кипр) – "Мидтьюлланн" (Дания);
  • "Рапид" (Австрия) – "Дебрецен" (Венгрия);
  • "Русенборг" (Норвегия) – "Хартс" (Шотландия);
  • "Сабах" (Азербайджан) – "Партизан" (Сербия);
  • "Санта Колома" (Андорра) – АЗ (Нидерланды);
  • FCSB (Румыния) – "Норшелланн" (Дания);
  • "Твенте" (Нидерланды) – "Рига" (Латвия);
  • "Тобол" (Казахстан) – "Дерри Сити" (Ирландия);
  • "Фенербахче" (Турция) – "Марибор" (Словения);
  • "Хапоэль" (Беер-Шева, Израиль) – "Левски" (Болгария);
  • "Хиберниан" (Шотландия) – "Люцерн" (Швейцария);
  • "Целье" (Словения) – "Неман" (Беларусь);
  • "Сепси" (Румыния) – "Актобе" (Казахстан);
  • "Ароука" (Португалия) – "Бранн" (Норвегия);
  • "Хайдук" (Хорватия) – ПАОК (Греция).

Путь чемпионов:
  • "Балкани" (Косово) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар);
  • "Валмиера" (Латвия) – "Партизани" (Албания);
  • "Струга" (Северная Македония) – "Свифт" (Люксембург);
  • "Фарул" (Румыния) – "Флора" (Эстония);
  • "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Ференцварош" (Венгрия).

Матчи состоятся 10 и 17 августа 2023 года.

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