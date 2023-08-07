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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций: Динамо и Днепр-1 узнали соперников

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Будет непросто, особенно киевлянам

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций: Динамо и Днепр-1 узнали соперников

Фото: УЕФА / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 7 августа в Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги Конференций. В нем могут принять участие два клуба из Украины. "Динамо" нужно победить греческий "Арис" в третьем раунде, а "Днепр-1" может попасть в Лигу Конференций, если проиграет "Славии" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Традиционно перед жребием команды были разделены на отдельные группы и получили порядковые номера.

В итоге, "Динамо", если пройдет "Арис", сыграет против победителя пары "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция).

"Днепр-1", если не пройдет "Славию", сыграет с победителем пары "Лех" (Познань, Польша) - "Спартак" (Трнава, Словакия). Первый матч состоится на поле пары "Лех"/"Спартак".

Матчи запланированы на 24 и 31 августа.

Напомним, что в случае, если "Днепр-1" таки пройдет "Славию", то в решающем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с луганской "Зарей".

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1 Лига конференций
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Комментарии (16)
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Динамо-машина (Киев)
07.08.2023 в 16:07
Хватит ныть! Динамо по силам пройти и греков, и Бешикташ! Турки сейчас слабее, чем пару лет назад, а Динамо сильнее, чем в прошлом году, когда прошли Фенербахче в это же время. Плюс у турков чемпионат ещё не стартовал, а мы сыграем к тому моменту 4 игры чемпионата и 2 игры с Арисом. Все будет хорошо! А по поводу Днепра-1, то со Славией конечно сложно будет, но победителя пары Лех/Спартак Трнава днепрянам точно по силам пройти! Слава Украине!
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+1
-3
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 16:47
Звідки така впевненість, захист особливо центр зараз у ДК дуже слабкий У матчах із слабаками М та О пропущено вже 3 голи, і ще стільки ж могли пропустити. Жора не завжди виручає. Побачимо...
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0
0
Footballers (Умань)
07.08.2023 в 16:07
Аріс непрохідний -це ж гранд світового футболу
Ответить
+2
-2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.08.2023 в 16:23
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 16:49
До речі років 3 чи 4 тому цей Аріс з ліги Європи вибив Колос Ковалівка
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.08.2023 в 15:44
А, тут, ще й на Зорю виходять... Погано, значить треба Славії перемагати, щоб розвести українські команди. Немає сенсу на такій ранній стадії вибивати один одного, і так коеф. летить вниз...
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0
-1
download1 (huyersk)
07.08.2023 в 16:00
Програш у плей-оф ЛЄ- група ЛК, альо
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0
-1
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 15:41
Та бл*тьЗорі ад, Дк ад. Підозрюю, що група для ШД буде супер адом. Взагалі вангую, що цого року встановимо антирекорд по балам в таблицю коефіцієнтів
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0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
07.08.2023 в 15:40
У мене одного таке враження, що Дніпро-1 взагалі нікого не пройде?..
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+1
0
Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:41
Пройдет Славию и Зарю.
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0
-2
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 15:41
Це типа гумор такий?(
+1
0
Romerik (YNWA)
07.08.2023 в 15:43
Пройде з двома пересадками в ЛЄ і ЛК до стадіону в ужгороді.
+1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.08.2023 в 15:38
Ну все, може хоч при такому розкладі позбавляться Цигана.
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+1
-1
Cassid (Kiev)
07.08.2023 в 15:36
Жестоко
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+1
0
MaximSK (Киев)
07.08.2023 в 15:33
Самый худший вариант, который мог быть, но для начало надо пройти Арис
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+1
0
download1 (huyersk)
07.08.2023 в 15:27
Лютий нефарт нашим останні роки із жеребом!
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+1
0

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