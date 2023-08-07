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Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Конференций: Динамо и Днепр-1 узнали соперников
Будет непросто, особенно киевлянам
Фото: УЕФА / Автор неизвестен
В понедельник, 7 августа в Ньоне состоялась жеребьевка последнего раунда квалификации Лиги Конференций. В нем могут принять участие два клуба из Украины. "Динамо" нужно победить греческий "Арис" в третьем раунде, а "Днепр-1" может попасть в Лигу Конференций, если проиграет "Славии" в третьем раунде квалификации Лиги Европы.
Традиционно перед жребием команды были разделены на отдельные группы и получили порядковые номера.
В итоге, "Динамо", если пройдет "Арис", сыграет против победителя пары "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция).
"Днепр-1", если не пройдет "Славию", сыграет с победителем пары "Лех" (Познань, Польша) - "Спартак" (Трнава, Словакия). Первый матч состоится на поле пары "Лех"/"Спартак".
Матчи запланированы на 24 и 31 августа.
Напомним, что в случае, если "Днепр-1" таки пройдет "Славию", то в решающем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с луганской "Зарей".
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