Сергей Ковалец о матче с Арисом: С возвращением Ярмоленко в Динамо все изменилось

В преддверии первого матча киевского "Динамо" с греческим "Арисом" из Салоник в третьем квалификационном раунде Лиги конференций своими мыслями о положении дел в столичной команде и ожиданиями от дуэли с представителями древней Эллады поделился бывший динамовец Сергей Ковалец.

- Благодаря нашим воинам из ВСУ мы можем ожидать и матчи сборной Украины, и поединки наших клубов в еврокубках, - начинает комментарий Ковалец. – Но если бы мы не проводили внутренний чемпионат, то и "молодежка" не вышла бы на Олимпиаду. Поэтому мы должны жить, играть и показывать миру и россиянам, что мы даже невзирая на тяжелые условия настоящего живем и развиваемся. Что касается матча "Арис" – "Динамо", то в этой паре за счет богатого опыта проведения игр европейского уровня фаворитом является киевская команда. Если все анализируют прошлый сезон, который складывался для динамовцев не лучшим образом, считаю, что с возвращением Андрея Ярмоленко все изменилось. Его появление в составе оказывает положительное влияние на атмосферу в коллективе, на командные действия. Да и сам Андрей показывает достаточно хорошую игру. Я так понимаю, что он попросил, чтобы ведущие игроки остались в команде – Сидорчук, Буяльский, Караваев. Плюс Шапаренко восстановился, что тоже играет положительную роль в игре динамовцев в плане конструктивизма.

Да, есть еще некоторые проблемы в защите, ведь игроки в этой линии молодые, не слишком опытные – вот и допускают ошибки. Но как говорил Валерий Лобановский: "Защита начинается с атаки" – то есть все должны отбирать мяч. В первой игре чемпионата с "Минаем" были определенные моменты в обороне, да и в матче с "Оболонью" динамовцам тоже было непросто, ведь соперник действовал достаточно активно. Поэтому, учитывая эти факты, тренерскому штабу "Динамо" есть над чем работать. Впрочем, как бы то ни было, а это хорошо, что "Динамо" в обоих упомянутых поединках одержало победы. Данный факт позволяет подходить к еврокубковым матчам в хорошем психологическом состоянии. Я считаю, что если "Динамо" обыграет по сумме двух матчей "Арис", то выйдет в следующий раунд Лиги конференций, где соперником станет победитель пары "Нефтчи" (Баку) – "Бешикташ" (Стамбул). Верим, что так оно и будет.