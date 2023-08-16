Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

"Динамо" только начало свой путь в нынешних еврокубках, но рискует сразу его завершить. По крайней мере, поражение 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда от "Ариса" ставит под риск перспективы киевлян.

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С другой стороны, это не то отставание, которое нельзя отыграть за 90 минут. Команда Мирчи Луческу сыграет формально дома, без надобности долгих переездов (матч УПЛ был перенесен), с Ванатом, пропускавшим первую игру из-за болезни. Шансы отомстить грекам будут.

Матч между "Динамо" и "Арисом" состоится в четверг, 17-го августа 2023-го года, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на общедоступном телеканале "2+2". Также эфир в свободном доступе будет на YouTube-каналах FootballHab и "Динамо Киев". Также можно посмотреть матч на клубном канале "Динамо Киев ТВ", доступном на ОТТ-платформах.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Динамо (Київ) - Аріс (Салоніки) Смотреть трансляцию

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