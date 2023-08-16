  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

Лига конференций
(1 голосов)

Динамо - Арис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол

Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций

fcdynamo.com

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" только начало свой путь в нынешних еврокубках, но рискует сразу его завершить. По крайней мере, поражение 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда от "Ариса" ставит под риск перспективы киевлян.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

С другой стороны, это не то отставание, которое нельзя отыграть за 90 минут. Команда Мирчи Луческу сыграет формально дома, без надобности долгих переездов (матч УПЛ был перенесен), с Ванатом, пропускавшим первую игру из-за болезни. Шансы отомстить грекам будут.

Матч между "Динамо" и "Арисом" состоится в четверг, 17-го августа 2023-го года, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на общедоступном телеканале "2+2". Также эфир в свободном доступе будет на YouTube-каналах FootballHab и "Динамо Киев". Также можно посмотреть матч на клубном канале "Динамо Киев ТВ", доступном на ОТТ-платформах.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Динамо (Київ) - Аріс (Салоніки)
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности смотреть матч в прямом эфире, следить за ходом событий на поле можно в текстовой трансляции от UA-Футбол. Ее проведет матч-центр >>>

По теме
yellow-arrow
Динамо четырежды проходило дальше после поражения в первом матче. Вылетов при такой конфигурации – одиннадцать
yellow-arrow
Известный украинский ведущий прокомментирует матч Динамо - Арис на клубном YouTube киевлян
yellow-arrow
Луческу - о греческих болельщиках: Нас обзывали, на нас плевали, на судью оказывалось невероятное давление
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники) Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде