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Динамо - Арис. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
Динамо - Арис: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17.08.2023 ⋊ Лига конференций на UA-Футбол
fcdynamo.com
"Динамо" только начало свой путь в нынешних еврокубках, но рискует сразу его завершить. По крайней мере, поражение 0:1 в первом матче третьего квалификационного раунда от "Ариса" ставит под риск перспективы киевлян.
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С другой стороны, это не то отставание, которое нельзя отыграть за 90 минут. Команда Мирчи Луческу сыграет формально дома, без надобности долгих переездов (матч УПЛ был перенесен), с Ванатом, пропускавшим первую игру из-за болезни. Шансы отомстить грекам будут.
Матч между "Динамо" и "Арисом" состоится в четверг, 17-го августа 2023-го года, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на общедоступном телеканале "2+2". Также эфир в свободном доступе будет на YouTube-каналах FootballHab и "Динамо Киев". Также можно посмотреть матч на клубном канале "Динамо Киев ТВ", доступном на ОТТ-платформах.
Если у вас не будет возможности смотреть матч в прямом эфире, следить за ходом событий на поле можно в текстовой трансляции от UA-Футбол. Ее проведет матч-центр >>>
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