Луческу: Перед отъездом в Салоники один наш игрок отпросил домой похоронить брата, который погиб на войне

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги конференций между "Динамо" и греческим "Арисом". Первая встреча завершилась минимальной победой греков 1:0.

– Какие у вас ощущения накануне матча дома на почти родном вам стадионе?

– В прошлом году мы играли в Польше и у нас были проблемы с логистикой, переезды были более сложными. В этом году мы решили сократить путь. До Кишинева легче добираться, а потом оставалось лишь перелететь в Бухарест.

Ну и, конечно, я рад вернуться домой, привезти свою команду в Бухарест. Почти со всеми своими командами приезжал сюда. Рад приехать сюда и с "Динамо".

Очень надеемся, что зритель придет, поддержит нас, мы нуждаемся в этой поддержка. Неделю назад против нас играла не только команда соперника, но и трибуны, которые не всегда соблюдали принципы фейр-плей.

– А ждете ли вы поддержку болельщиков "Рапида" на завтрашнем матче?

– Я был на матче "Рапида" несколько дней назад, был в качестве болельщика. И рассчитывал, что при хорошем результате болельщики "Рапида" придут на наш матч. Но их команда, к сожалению проиграла, да еще принципиальному сопернику. Они теперь несколько дней будут отходить от этого поражения. Думаю, их завтра на стадионе будет немного. В большей степени я рассчитываю на поддержку украинцев, которые сейчас живут

– Чувствуете ли вы давление со стороны руководства клуба?

– Вы, пресса, всегда хотите быть впереди паровоза, задавать вопросы, которые вам удобно задавать. Но при этом многого не знаете, не знаете, какой у меня контракт, какие у меня договоренности с президентом клуба.

Да, есть давление, естественно. Но не стоит забывать, что наша команда с большим количеством воспитанников, почти без легионеров. Наша молодежь нуждается в адаптации, в приобретении опыта, а это происходит через матчи. Готов к давлению. В любых условиях готовимся к предстоящим матчам.

И, к слову, возьмите пример другой греческой команды – "Панатинаикоса", который прошел "Марсель" в квалификации Лиги чемпионов. В составе этой команды почти нет греков. А есть игроки с большим международным опытом из разных стран. Нам надо быть очень организованными и играть с большим энтузиазмом. Тогда сможем оказаться лучше команд с более опытными футболистами.

Продолжая дальше эту тему, хочется, чтобы все понимали, чего стоит поддержка футбола в условиях войны. Очень сложно играть при пустых трибунах, без болельщиков, футболистам нужно искать в себе эти недостающие эмоции. Перед самым отъездом в Салоники один наш игрок отпросился домой похоронить брата, который погиб на войне. Это очень сложно. А ведь от него тоже надо как-то требовать самоотдачи. Футболисты заслуживают особого уважения за то, что они делают в этой тяжелое время. Да, многие украинцы на фронте, но они оттуда следят за нашими выступлениями, это заставляет ребят работать с удвоенной энергией. Но у каждого в душе боль, утрата. Сложно настраивать игроков в таких условиях.

– Какова кадровая ситуация в команде? Все ли здоровы и готовы играть?

– Все готовы, за исключением Попова, у него травма, и он, скорее всего, завтра не сыграет.

– Если "Динамо" пройдет в следующий раунд, матч с "Черноморцем" в Одессе в это воскресенье состоится или есть вариант с его переносом?

– Нет таких вариантов. Потому что больше нет свободных дат. В пятницу утром тренируемся тут, после чего направляемся в Кишинев, а оттуда – в Одессу.