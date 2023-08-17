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Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Арис
Киевляне в синем, греки - в желтом
Фото: ФК Динамо Київ
Сегодня, 17 августа, "Динамо" проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций с "Арисом".
Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе "Рапида" "Джулешти". Начало - в 20:00 по местному времени (совпадает с киевским).
Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.
Динамовцы сыграют в комплекте формы синего цвета. Динамовский вратарь наденет черный комплект.
Гости проведут матч в желтом, а голкипер "Ариса" сыграет в форме оранжевого цвета.
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