Стало известно, в какой форме сыграют Динамо и Арис

Сегодня, 17 августа, "Динамо" проведет ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций с "Арисом".

Домашний для киевлян поединок пройдет на стадионе "Рапида" "Джулешти". Начало - в 20:00 по местному времени (совпадает с киевским).

Утром в день игры на стадионе состоялось традиционное совещание по организационным вопросам. Среди прочего, было утверждено, в формах каких цветов проведут матч команды.

Динамовцы сыграют в комплекте формы синего цвета. Динамовский вратарь наденет черный комплект.

Гости проведут матч в желтом, а голкипер "Ариса" сыграет в форме оранжевого цвета.