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Игрок Ариса: В ответном матче с Динамо нам надо сыграть умно
Команды встретятся уже сегодня
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - невідомий
Полузащитник "Ариса" Домагой Павичич рассказал, что думает об ответном матче своей команды с киевским "Динамо" в 3-м квалификационном раунде Лиги конференций. Первая встреча завершилась победой греков со счетом 1:0.
"На прошлой неделе мы провели хороший матч против "Динамо". Мы компактно сыграли в обороне, не позволив сопернику забить. При этом, мы реализовали свой момент и могли точно забивать еще один мяч.
Думаю, завтра будет другая игра. У нас есть позитивный результат после первого поединка, и нам нужно сыграть умно, поскольку "Динамо" точно будет играть более агрессивно. Мы должны показать такую же самоотдачу, как и неделю назад. Должны сыграть в свой футбол. Надеюсь, мы сможем добыть необходимый результат и выйти в следующий раунд", - сказал Павичич на пресс-конференции.
Матч "Динамо" - "Арис" состоится сегодня, 17 августа в Бухаресте. Начало - в 20:00 по киевскому времени.
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