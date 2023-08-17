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Динамо – Арис. 1:1. Волошин сравнивает за мгновения до свистка на перерыв. ВИДЕО
Остаются шансы на камбэк
Фото: fcdynamo.com
"Динамо" отыгралось на последних секундах первого тайма ответного матча 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Забил Назар Волошин.
Сергей Сидорчук отдал результативный пас на Назара6 который оставил шансы киевлянам на борьбу за еврокубки в текущем сезоне.
45+1' Назар Волошин – 1:1.
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