  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Динамо – Арис. 1:1. Волошин сравнивает за мгновения до свистка на перерыв. ВИДЕО
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Арис. 1:1. Волошин сравнивает за мгновения до свистка на перерыв. ВИДЕО

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Остаются шансы на камбэк

Динамо – Арис. 1:1. Волошин сравнивает за мгновения до свистка на перерыв. ВИДЕО

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" отыгралось на последних секундах первого тайма ответного матча 3-го раунда плей-офф квалификации Лиги конференций. Забил Назар Волошин.

Сергей Сидорчук отдал результативный пас на Назара6 который оставил шансы киевлянам на борьбу за еврокубки в текущем сезоне.

45+1' Назар Волошин – 1:1.

По теме
yellow-arrow
Яремчук оформил дубль в Лиге конференций исландскому Акурейри
yellow-arrow
ЛК. Пюник с Братковым вылетает, прорыв Сепси, гордость поляков
yellow-arrow
Динамо – Арис. 2:1. Караваев забивает на 85-й и выводит киевлян в овер-тайм – Видео
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде