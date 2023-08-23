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Плюс три новичка. Бешикташ объявил заявку на матч против Динамо

Лига конференций
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Матч Лиги конференций уже завтра, 24 августа

Плюс три новичка. Бешикташ объявил заявку на матч против Динамо

Фото: Besiktas

Новина українською

Турецкий "Бешикташ" опубликовал заявку команды на матч плей-офф квалификации Лиги конференций против киевского "Динамо". Главный тренер "черных орлов" Шенол Гюнеш рассчитывает на 23 игрока.

Стоит заметить, что в список попали сразу трое новичков: Алекс-Окслейд Чемберлен (перешел свободным из "Ливерпуля"), Милот Рашица (перешел из "Норвича" за 5,25 млн евро) и Бахтиер Зайнутдинов (турки приобрели его у "ЦСКА" Москва за 4,5 млн евро).

Матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится в четверг, 24 августа в Бухаресте на стадионе "Джулешти". Начало - в 20:00. Ответная игра пройдет 31 августа.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
Fanatik.com.tr

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