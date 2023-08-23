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Украинские арбитры рассудят матч Лиги конференций Мидтьюлланн - Легия
Вся бригада судей - из Украины
Фото: dynamomania.com
Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф раунда
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
Арбитр ВАР – Виктор Копиевский, ассистент ВАР – Денис Шурман.
Напомним, что матч состоится 24 августа в Хернинге.
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Источник:УАФ
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