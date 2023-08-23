  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Украинские арбитры рассудят матч Лиги конференций Мидтьюлланн - Легия
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украинские арбитры рассудят матч Лиги конференций Мидтьюлланн - Легия

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Вся бригада судей - из Украины

Украинские арбитры рассудят матч Лиги конференций Мидтьюлланн - Легия

Фото: dynamomania.com

Новина українською

Украинская бригада арбитров будет работать на матче плей-офф раунда Лиги конференций "Митьюлланн" (Дания) - "Легия" (Польша).

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Дмитрий Запороженко и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Арбитр ВАР – Виктор Копиевский, ассистент ВАР – Денис Шурман.

Напомним, что матч состоится 24 августа в Хернинге.

По теме
yellow-arrow
Хацкевич: Матчи с Арисом говорят о том, что у Динамо есть характер
yellow-arrow
С Горбуновым, но без Бланко. Днепр-1 огласил стартовый состав на матч со Спартаком (Трнава)
yellow-arrow
Турецкая Лига предоставит Бешикташу дополнительный отдых между матчами с Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Романов Легия (Варшава) Денис Шурман Николай Балакин Мидтьюлланн (Хернинг) Виктор Копиевский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде