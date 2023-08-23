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Шапаренко: Несмотря на все перелеты, мы готовы играть и выкладываться на все 100%
Динамо за выход в группу сыграет с Бешикташем
Скриншот з відео
Хавбек "
- Как себя чувствуете после перелетов и переездов?
– Во-первых, хочу поздравить всех украинцев с днем флага. Несмотря на все перелеты, мы готовы играть завтра и выкладываться на все 100%.
- Уже чувствуете себя в Бухаресте как дома?
– Да, сейчас это наша новая арена. На последнем матче здесь было много наших болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, что завтра будет так же.
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