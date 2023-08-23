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Шенол Гюнеш: Луческу занимает огромное место в мировом футболе. Как учитель и тренер
Наставник Бешикташа раздал комплименты тренеру Динамо
Фото: habervakti.com
Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда
"Завтрашний матч станет первым в двухматчевом раунде. Знаем силу нашего соперника. Луческу хорошо знает турецкий футбол. Если посмотреть на "Динамо", то там мало опытных игроков, но молодые и динамичные исполнители. Оба матча будут трудными. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в следующий раунд.
Александру Максим? Это талантливый футболист, но у нас были трудности с его использованием, поэтому играли другие. С точки зрения техники и игрового интеллекта это хороший футболист. Румыния – страна, воспитывающая качественных игроков. Мы провели много матчей с румынскими командами и много трансферов оттуда. Наконец, завтра мы играем в Румынии с командой из Украины. Мы любим Бухарест.
Луческу занимает огромное место в мировом футболе. Как учитель и тренер. Он также работал в "Бешикташе" и знает этот клуб. Мы бы не хотели видеть в соперниках такого специалиста. В завтрашнем матче желаю удачи как себе, так и Луческу, но мы хотим пройти дальше", - сказал Гюнеш.
Напомним, что матч "Динамо" - "Бешикташ" состоится в Румынии в четверг, 24 августа, и начнется в 21:00.
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