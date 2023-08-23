Шенол Гюнеш: Луческу занимает огромное место в мировом футболе. Как учитель и тренер

Наставник "Бешикташа" Шенол Гюнеш на предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от первого матча плей-офф раунда Лиги конференций с "Динамо".

"Завтрашний матч станет первым в двухматчевом раунде. Знаем силу нашего соперника. Луческу хорошо знает турецкий футбол. Если посмотреть на "Динамо", то там мало опытных игроков, но молодые и динамичные исполнители. Оба матча будут трудными. Мы приложим все усилия, чтобы пройти в следующий раунд.

Александру Максим? Это талантливый футболист, но у нас были трудности с его использованием, поэтому играли другие. С точки зрения техники и игрового интеллекта это хороший футболист. Румыния – страна, воспитывающая качественных игроков. Мы провели много матчей с румынскими командами и много трансферов оттуда. Наконец, завтра мы играем в Румынии с командой из Украины. Мы любим Бухарест.

Луческу занимает огромное место в мировом футболе. Как учитель и тренер. Он также работал в "Бешикташе" и знает этот клуб. Мы бы не хотели видеть в соперниках такого специалиста. В завтрашнем матче желаю удачи как себе, так и Луческу, но мы хотим пройти дальше", - сказал Гюнеш.