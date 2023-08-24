Тренер Спартака: Днепр-1 показал качество даже вдесятером. Я разочарован

Главный тренер "Спартак" Трнава Михал Гашпарик прокомментировал результат первого матча с "Днепром-1" (1:1) в раунде плей-офф Лиги конференций.

"Первый момент в матче - красная карточка, а потом игроки испугались, что мы можем выиграть. Первый тайм был разрозненным, жаль, что Джуричин не забил гол в конце тайма.

Я знал, что второй тайм будет другим, хотел сыграть в два нападающих. Джуричин просился играть ниже, мы поставили две десятки, в итоге забили. Затем, когда надо было контролировать игру, сделали сопернику огромный подарок в виде плохой передачи, которая привела к пенальти в наши ворота.