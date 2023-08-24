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Тренер Спартака: Днепр-1 показал качество даже вдесятером. Я разочарован

Лига конференций
(1 голосов)

Команды сыграли вничью 1:1

Тренер Спартака: Днепр-1 показал качество даже вдесятером. Я разочарован

Фото: fcspartaktrnava/ Автор - Lucas Grinaj

Новина українською

Главный тренер "Спартак" Трнава Михал Гашпарик прокомментировал результат первого матча с "Днепром-1" (1:1) в раунде плей-офф Лиги конференций.

"Первый момент в матче - красная карточка, а потом игроки испугались, что мы можем выиграть. Первый тайм был разрозненным, жаль, что Джуричин не забил гол в конце тайма.

Я знал, что второй тайм будет другим, хотел сыграть в два нападающих. Джуричин просился играть ниже, мы поставили две десятки, в итоге забили. Затем, когда надо было контролировать игру, сделали сопернику огромный подарок в виде плохой передачи, которая привела к пенальти в наши ворота.

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Вместо того, чтобы контролировать игру, мы пытались забить второй, возможно, третий гол. Встреча так и завершилась - 1:1. Надо реализовывать моменты. Это матч раунда плей-офф Лиги Конференций, надо быть эффективными, чего мы не сделали.

Все решится в ответном матче. Соперник показал качество даже вдесятером. Я разочарован, такой шанс выпадает раз в жизни, но мы сделаем все возможное, чтобы пройти дальше", - сказал Гашпарик.

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В статье: Спартак (Трнава) СК Днепр-1
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Источник:
fcspartaktrnava.com

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.08.2023 в 10:44
Ну да, якість...
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