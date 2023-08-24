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Источник: Ярмоленка нет в заявке на матч с Бешикташем
Детали пока неизвестны
фото - ФК Динамо Київ
По данным источника Динамо Киев inside, 33-летний украинец не попал в заявку киевлян на сегодняшний матч Лиги Конференции против "Бешикташа" из-за повреждения. Детали пока не известны.
"Ярмоленко. Сегодня против турков – вне заявки. Здоровья!"
По возвращении в "Динамо" Андрей в 5 матчах за киевлян отличился 3 голами.
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Источник:Динамо Киев Inside
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