Источник: Ярмоленка нет в заявке на матч с Бешикташем

По данным источника Динамо Киев inside, 33-летний украинец не попал в заявку киевлян на сегодняшний матч Лиги Конференции против "Бешикташа" из-за повреждения. Детали пока не известны.

"Ярмоленко. Сегодня против турков – вне заявки. Здоровья!"

По возвращении в "Динамо" Андрей в 5 матчах за киевлян отличился 3 голами.