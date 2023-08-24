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Динамо – Бешикташ. 0:1 С пенальти за несколько минут до перерыва

Лига конференций
(1 голосов)

Плохи дела для домашнего матча

Динамо – Бешикташ. 0:1 С пенальти за несколько минут до перерыва

Фото: https://twitter.com/Besiktas

Новина українською

"Бешикташ" вышел вперед в 1-м матче финального раунда квалификации Лиги конференций с "Динамо". Отличился Венсан Абубакар.

Абубакар филигранно исполнил пенальти дождавшись, пока Бущан начнет заваливаться в правый угол и покатил мяч в левый нижний угол.

40' Венсан Абубакар – 0:1.

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Венсан Абубакар Лига конференций
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