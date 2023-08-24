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Динамо – Бешикташ. 0:1 С пенальти за несколько минут до перерыва
Плохи дела для домашнего матча
Фото: https://twitter.com/Besiktas
"Бешикташ" вышел вперед в 1-м матче финального раунда квалификации Лиги конференций с "Динамо". Отличился Венсан Абубакар.
Абубакар филигранно исполнил пенальти дождавшись, пока Бущан начнет заваливаться в правый угол и покатил мяч в левый нижний угол.
40' Венсан Абубакар – 0:1.
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- Источник: Ярмоленка нет в заявке на матч с Бешикташем
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