Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны

Той момент, коли дивлячись на останні ігри і суперника, не чекав нічого, а тут така непогана гра)) І якщо бути чесними, рідко таке буває, але турки не заслужили на перемогу, навіть на нічию не заслужили. Просто треба своє забивати. З такою грою впринципі шанси є і вони непогані, але тільки якщо буде та гра. В цьому сезоні воно 50 на 50) Ну і захист як завжди, сирота...краще промовчу...