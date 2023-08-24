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Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны
В Стамбул с поражением
Getty Images/Global Images Ukraine/
Лига Конференций. Плей-офф. Первый матч
Бухарест. "Супербет Арена-Джулешти"
"Динамо" (Киев, Украина) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 2:3
Голы: Шапаренко 60, Волошин 66 - Абубакар 40 (пен.), Колли 64, Зайнутдинов 90+5
"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Царенко 90), Караваев (Бенито 90+6), Ванат, Волошин (Диалло 76)
"Бешикташ": Гюнок, Масуаку (Зайнутдинов 46), Колли, Амартей, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлейн 86), Хаджиахметович, Жедсон, Булут (Мераш 64), Абубакар (Тосун 88), Мулека (Рашица 64)
Предупреждения: Дубинчак 90+1 - Розье 79, Хаджиахметович 89
Главный арбитр: Даррен Инглэнд (Англия)
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