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Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны

Лига конференций
(1 голосов)

В Стамбул с поражением

Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны

Getty Images/Global Images Ukraine/

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Конференций. Плей-офф. Первый матч

Бухарест. "Супербет Арена-Джулешти"

"Динамо" (Киев, Украина) - "Бешикташ" (Стамбул, Турция) 2:3

Голы: Шапаренко 60, Волошин 66 - Абубакар 40 (пен.), Колли 64, Зайнутдинов 90+5

"Динамо": Бущан, Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Буяльский (Царенко 90), Караваев (Бенито 90+6), Ванат, Волошин (Диалло 76)

"Бешикташ": Гюнок, Масуаку (Зайнутдинов 46), Колли, Амартей, Розье, Учан (Окслейд-Чемберлейн 86), Хаджиахметович, Жедсон, Булут (Мераш 64), Абубакар (Тосун 88), Мулека (Рашица 64)

Предупреждения: Дубинчак 90+1 - Розье 79, Хаджиахметович 89

Главный арбитр: Даррен Инглэнд (Англия)

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Лига конференций
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Комментарии (6)
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наварін (Київ)
24.08.2023 в 22:08
Бешикташ був сильнішим. На жаль
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C_Ballack (Днепр)
24.08.2023 в 22:08
Плили-плили, і на березі всрались...
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Romerik (YNWA)
24.08.2023 в 22:07
Той момент, коли дивлячись на останні ігри і суперника, не чекав нічого, а тут така непогана гра)) І якщо бути чесними, рідко таке буває, але турки не заслужили на перемогу, навіть на нічию не заслужили. Просто треба своє забивати. З такою грою впринципі шанси є і вони непогані, але тільки якщо буде та гра. В цьому сезоні воно 50 на 50) Ну і захист як завжди, сирота...краще промовчу...
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0
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gulfstream
24.08.2023 в 22:07
Відстій :|
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0
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Моуринью (Днепропетровск)
24.08.2023 в 22:06
Яркая иллюстрация, к чему приводит пижонство, и подтверждает правило: не забиваешь ты, забивают тебе.
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0
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avatar
scorpius (Ck)
24.08.2023 в 22:04
Оце так шляпа..
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0
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