Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео

"Динамо" Киев и "Бешикташ" устроили перестрелку во втором тайме 1-го матча финального раунда квалификации Лиги конференций. Шапаренко, Колли и Волошин отличились голами.

Сначала ВАР отменил гол Александра Караваева из-за офсайда. Спустя 10 минут Николай Шапаренко все же сравнял счет ударом в касание с границ штрафной.

60' Николай Шапаренко – 1:1.

Уже через 4 минуты Омар Колли оказался самым высоким в штрафной киевлян и вывел турок снова вперед, после передачи Венсана Абубакара.

64' Венсан Абубакар – 1:2.

Ещё 2 минуты киевлянам понадобилось, чтобы вновь сравнять счет. Виталий Буяльский подготовил отличный навес, а Назар Волошин оказался самым прыгучим в штрафной.

66' Назар Волошин – 2:2.