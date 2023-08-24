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Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео
Голы понеслись после офсайда у Караваева
fcdynamo.com
"Динамо" Киев и "Бешикташ" устроили перестрелку во втором тайме 1-го матча финального раунда квалификации Лиги конференций. Шапаренко, Колли и Волошин отличились голами.
Сначала ВАР отменил гол Александра Караваева из-за офсайда. Спустя 10 минут Николай Шапаренко все же сравнял счет ударом в касание с границ штрафной.
60' Николай Шапаренко – 1:1.
Уже через 4 минуты Омар Колли оказался самым высоким в штрафной киевлян и вывел турок снова вперед, после передачи Венсана Абубакара.
64' Венсан Абубакар – 1:2.
Ещё 2 минуты киевлянам понадобилось, чтобы вновь сравнять счет. Виталий Буяльский подготовил отличный навес, а Назар Волошин оказался самым прыгучим в штрафной.
66' Назар Волошин – 2:2.
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