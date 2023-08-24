  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига конференций
  3. Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео
В тренде
Лига конференций
Лига конференций

Лига конференций - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео

Лига конференций
Обновлено
(1 голосов)

Голы понеслись после офсайда у Караваева

Динамо – Бешикташ. 2:2. Команды забивают 3 гола за 6 минут – Видео

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" Киев и "Бешикташ" устроили перестрелку во втором тайме 1-го матча финального раунда квалификации Лиги конференций. Шапаренко, Колли и Волошин отличились голами.

Сначала ВАР отменил гол Александра Караваева из-за офсайда. Спустя 10 минут Николай Шапаренко все же сравнял счет ударом в касание с границ штрафной.

60' Николай Шапаренко – 1:1.

Уже через 4 минуты Омар Колли оказался самым высоким в штрафной киевлян и вывел турок снова вперед, после передачи Венсана Абубакара.

64' Венсан Абубакар – 1:2.

Ещё 2 минуты киевлянам понадобилось, чтобы вновь сравнять счет. Виталий Буяльский подготовил отличный навес, а Назар Волошин оказался самым прыгучим в штрафной.

66' Назар Волошин – 2:2.

По теме
yellow-arrow
Динамо – Бешикташ. 2:3. Турки выходят вперед в самой концовке матча
yellow-arrow
Лига Конференций. Динамо - Бешикташ 2:3. Атака против ВАР и своего центра обороны
yellow-arrow
ЛК. Досадное, но не безнадежное поражения Тобола с Шаховым в основе, провал Жальгириса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев) Николай Шапаренко Назар Волошин Лига конференций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде